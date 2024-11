Aleşii locali din Valu lui Traian, convocaţi în şedinţă ordinară. Iată proiectele de pe ordinea de zi

Primarul comunei Valu lui Traian, Iulia Curea, i-a convocat pe consilierii locali în şedinţă ordinară pentru data de 4 decembrie 2024.Pe ordinea de zi se află nu mai puţin de 20 de proiecte care urmează să fie analizate şi apoi votate de către aceştia. Iată proiectele:1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul III, anul 2023Iniţiator- primar IUREA IULIA-CLAUDIAComisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3).2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar organizate pe raza comunei Valu lui Traian, pentru anul şcolar 2025-2026.Iniţiator- primar IUREA IULIA-CLAUDIAComisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(4).3. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al comunei Valu lui Traian pentru autorizarea construirii obiectivului de investiții ”Lot 5- Amenajare pasaj pietonal subteran DN3 în zona Km 248+300, localitatea Valu lui Traian, județul Constanța, inclusiv relocări de utilități”.Iniţiator- primar IUREA IULIA-CLAUDIAComisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de protecție socială pentru familiile/persoanele vulnerabile din Comuna Valu lui Traian, pentru perioada sezonului rece.Iniţiator- primar IUREA IULIA-CLAUDIAComisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2025.Iniţiator- primar IUREA IULIA-CLAUDIAComisii de specialitate ale Consiliului Local: C (1); C (2); C (3); C(4) și C(5).6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor rapoarte de evaluare asupra unor terenuri intravilane ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.. Iniţiator- primar IUREA IULIA-CLAUDIAComisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).7. Proiect de hotărâre privind dezmembarea unui teren intravilan ce aparțin domeniului privat al comunei Valu lui Traian (lot 66, str. Romană nr.23).. Iniţiator- primar IUREA IULIA-CLAUDIAComisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5).8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2024, aprobat prin H.C.L. nr.16/19.01.2024, cu modificările și completările ulterioare.Iniţiator- primar IUREA IULIA-CLAUDIAComisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de plată pentru achitarea unor terenuri ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian.Iniţiator- primar IUREA IULIA-CLAUDIAComisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)10. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al comunei Valu lui Traian pentru autorizarea construirii unui imobil pe terenul intravilan situat pe str. Iuliu Maniu, nr.2 A, la mai puțin de 3 ml față de limita de aliniament.Iniţiator- primar IUREA IULIA-CLAUDIAComisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu plata în rate, a unui teren intravilan ce face parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, atribuit în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003 (lot nr.531, zona F).Iniţiator- primar IUREA IULIA-CLAUDIAComisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)12. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian, a organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian, precum şi pentru serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local.Iniţiator- primar IUREA IULIA-CLAUDIAComisii de specialitate ale Consiliului Local: C (2) și C(3)13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclaturii stradale la nivelul comunei Valu lui Traian, aprobată prin H.C.L. nr.144/14.07.2023, cu modificările și completările ulterioare.Iniţiator- primar IUREA IULIA-CLAUDIAComisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)14. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea unor erori materiale înscrise în H.C.L. nr.38/10.02.2023 priovind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Parcela A 390/51, Parcela 390/52 lot 3, Parcela A 390/52 lot 2, Parcela A 390/50, Parcela A 390/82 Lot 1, Parcela A 390/49.Iniţiator- primar IUREA IULIA-CLAUDIAComisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)15. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L. nr.217/13.10.2023 privind împuternicirea primarului comunei Valu lui Traian cu încheierea și semnarea contractelor de asistență/reprezentare juridică ce se vor încheia în scopul apărării intereselor unității administrativ teritoriale Comuna Valu lui Traian și ale autorităților administrației publice locale, cu completările ulterioare.Iniţiator- primar IUREA IULIA-CLAUDIAComisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3)16. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru vânzarea construcţiei realizată pe terenul intravilan în suprafață de 300 m.p., situat în comuna Valu lui Traian, Aleea Bisericii nr.1 A, atribuit în folosință gratuită, doamnei Lazar Anamaria.Iniţiator- primar IUREA IULIA-CLAUDIAComisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)17. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la vânzare a unor suprafețe de teren intravilan ce fac parte din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, cu exercitarea dreptului de preempțiuneIniţiator- primar IUREA IULIA-CLAUDIAComisii de specialitate ale Consiliului Local: C (3) și C(5)18. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii din evidenţele financiar contabile a unor creanţe bugetare,Conform Codului Fiscal.Iniţiator- primar IUREA IULIA-CLAUDIAComisii de specialitate ale Consiliului Local: C(3).19. 