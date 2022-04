Aurescu: "Poate că la un moment dat e nevoie de un acord de încetare a focului între partea rusă şi cea ucraineană"

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, apreciază că la un moment dat va fi necesar un acord de încetare generală a focului între partea rusă şi cea ucraineană, iar în acest context negocierile vor putea avansa pe fond.Precizările au fost făcute în cadrul unei dezbateri organizate de think tank-ul New Strategy Center, la Cercul Militar Naţional, eveniment la care a participat şi ministrul Afacerilor Externe al Republicii Estonia, Eva-Maria Liimets."Urmărim îndeaproape desfăşurarea negocierilor dintre partea rusă şi cea ucraineană. Au fost consultări în Belarus, cu rezultate limitate, cu acorduri privind coridoare umanitare, care au fost respectate doar parţial de către Rusia, din păcate. Am văzut discuţiile din Antalya, intermediate de către Turcia. Ultima întrevedere a avut loc recent la Istanbul. Sunt informaţii limitate despre rezultate, avem diferite relatări media, dar trebuie să vedem rezultatul concret al acestor discuţii. În acelaşi timp, cred că orice fel de negociere care este întreprinsă sub focul armelor nu este de natură să aducă rezultate durabile. Este foarte important ca ostilităţile să înceteze şi agresiunea să se încheie", a precizat Aurescu.El a declarat, de asemenea, că este important ca negocierile să continue, dar a subliniat totodată necesitatea încetării ostilităţilor şi a retragerii de forţe."Trebuie să vedem retrageri concrete ale forţelor. Am văzut anumite retrageri ale forţelor din vecinătatea Kievului, dar este neclar dacă e o retragere adevărată sau doar o manieră de a câştiga timp şi de a regrupa prezenţa militară rusă în Ucraina, de a o reorienta către alte zone. Cred că este important ca negocierile să continue şi sperăm că vor aduce rezultate. Depinde mult de negocieri, dar şi de încetarea ostilităţilor. Acestea sunt interconectate. Poate că la un moment e nevoie de un acord de încetare generală a focului între părţi şi în acest context, negocierile ar putea avansa pe fond. Dar există în continuare, conform relatărilor media, mari diferenţe între părţi în ce priveşte aspectele teritoriale. Pare să existe un punct comun în ce priveşte neutralitatea Ucrainei, dar aceasta se află în strânsă legătură cu garanţiile pe care le cere Ucraina, astfel încât această neutralitate să fie una sustenabilă", a precizat Aurescu.