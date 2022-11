Bogdan Aurescu: "Republica Moldova are nevoie de granturi acum, nu de împrumuturi"

Aurescu a precizat că, din cauza bombardamentelor din Ucraina, Moldova nu a mai putut importa electricitate din această ţară. Începând cu 14 octombrie, România a început să furnizeze electricitate Republicii Moldova, iar ţara noastră asigură în prezent 80-90% din necesar.





„Cred că este foarte important ca această conferinţă să ofere în continuare ajutor financiar. La Bucureşti am adunat 650 de milioane de euro, din care 432 de milioane de euro sub formă de granturi. Republica Moldova are nevoie de granturi acum, nu de împrumuturi, pentru a cumpăra energie de pe piaţă. Acesta este, probabil, cel mai important obiectiv acum. Al doilea, la fel de important, este acordarea susţinerii în vederea implementării reformelor necesare în procesul de integrare europeană”, a spus ministrul român.