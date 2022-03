Ciucă, la reuniunea premierilor statelor NATO din Europa de Sud-Est: "Avem nevoie de apărare mai puternică"

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, luni, că este nevoie de o apărare "mai puternică", o descurajare "mai eficientă" şi o rezilienţă "sporită" a societăţii şi infrastructurii pentru o securitate mai bună în Europa de Sud-Est după agresiunea rusă în Ucraina."Alegerea făcută de Rusia de a declanşa războiul împotriva Ucrainei a afectat grav climatul de securitate în regiunile Mării Negre şi sud-estul Europei. Avem nevoie de coordonare în această regiune, iar astăzi am făcut exact acest lucru. Lucrul împreună este o abordare-cheie în conflictul managementului. Tocmai de aceea, împreună cu colegii mei, am decis să ne menţinem orientarea strategică fermă către valorile euroatlantice. Astăzi am discutat cum să dezvoltăm cooperarea noastră ca aliaţi ai NATO astfel încât să încurajăm, să întărim postura de apărare şi descurajare a NATO pe Flancul estic. Ţările noastre au deja o expertiză puternică în ceea ce priveşte cooperarea regională în domeniul apărării, care poate fi capitalizată în această direcţie", a afirmat Ciucă, la o conferinţă de presă comună cu premierii Bulgariei, Macedoniei de Nord şi Muntenegrului.El a punctat că Rusia este, la ora actuală, "cea mai mare ameninţare" la adresa securităţii comune a regiunii."Nu avem nicio îndoială că Rusia este acum cea mai mare ameninţare pentru securitatea noastră comună. Avem nevoie de o apărare mai puternică, pentru o descurajare mai eficientă, dar şi de o rezilienţă sporită a societăţii şi infrastructurii, pentru o mai bună securitate. Am luat act de atitudinea şi influenţa rusă malignă în regiune. Am hotărât să îi facem faţă sporind gradul de rezilienţă. Aceasta înseamnă să reducem dependenţa energetică de Rusia, să combatem falsele narative ruseşti, să creştem protecţia cibernetică şi să intensificăm schimburile comerciale între noi", a susţinut premierul.Nicolae Ciucă a subliniat că Ucraina se află într-o situaţie critică şi a menţionat că o atenţie specială trebuie acordată Republicii Moldova."Am dovedit o abordare constructivă ajutându-i pe partenerii noştri să facă faţă consecinţelor acestui război neprovocat. Ucraina se află într-o situaţie critică. O atenţie specială trebuie acordată Republicii Moldova care se confruntă cu crize multiple. Criza refugiaţilor a testat rezilienţa instituţiilor statului şi a dificultăţilor economice rezultate în urma războiului. În acelaşi timp, ne exprimăm susţinerea faţă de Muntenegru, în vederea intensificării ritmului reformelor în concordanţă cu stadiul avansat al drumului către aderare. Cred că întâlnirea noastră din Sofia a contribuit la o mai strânsă cooperare în această parte a Europei. Am convenit să continuăm pe acest drum şi să facem împreună faţă ameninţărilor la adresa securităţii comune", a spus el.