Consilierul liberal Costin Avătavului propune construirea unui parc în zona Marvimex

În ultima ședință ordinară de Consiliu Local, împreună cu colegii mei, am aprobat documentația tehnică a proiectului «Îmbunătățirea mediului urban în zona Inel II», unde se specifică foarte clar că în acest perimetru se va amenaja un parc (Parc Inel 2 sau Parc Marvimex). Este un pas extrem de important pentru acest proiect, de aceea am vrut să revin în cartier și să informez oamenii din zonă despre stadiul proiectului. A fost un drum lung, cu multe provocări, dar în ultimii ani am reușit deblocarea acestui proiect: s-a soluționat litigiul în baza Legii 10/2001, s-a cadastrat şi intabulat terenul, s-au realizat studiile de teren. Împreună cu aceşti oameni implicați în rezolvarea problemelor comunității, voi continua pașii legali pentru a vedea procesul de construire a acestui parc dus la capăt. Vă vom ține la curent cu evoluția acestui proiect”, a declarat Costin Avătavului.





„În mandatul meu de consilier local m-am implicat în diferite tipuri de proiecte și inițiative. Pentru câteva dintre acestea mă lupt de ani de zile să le văd realizate, iar cel mai bun exemplu este terenul de la Marvimex.