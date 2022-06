Florin Cîţu: ”Nicio companie nu mai vine să aducă benzină în România dacă noi plafonăm preţul”

„Trebuie să fim foarte atenţi la declaraţiile PSD. Soluţiile pe care le vedem sunt comuniste. Noi nu am ieşit în stradă în 1990 să scăpăm de cozi, de penurie, care veneau din cauza unor plafoane la preţuri, ca să plafonăm azi preţuri. Asta este o prostie. Şi marja de profit, propusă tot de PSD, e o altă prostie. România are nevoie de capital. Cum să vii să condiţionezi profitul printr-o decizie a Guvernului, când tu vrei să ataci capitalul? Polonia a redus TVA sau accizele, dar nu a redus preţul. Preţul este determinat, într-o economie de piaţă, de cerere şi ofertă. În Ungaria a creat cozi la benzinării. Asta vrem, să aruncăm totul în aer când vine sezonul estival, să stea oamenii la coadă să îşi cumpere benzină? Nicio companie nu mai vine să aducă benzină în România dacă noi plafonăm preţul. Astăzi, în UE, România are unul dintre preţurile cele mai mici la combustibil. Doar Bulgaria îl are mai mic decât noi. E mai mic în România decât în Ungaria, unde preţul este plafonat”, a subliniat Cîţu.





Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, a reiterat miercuri că în protocolul coaliţiei şi în programul de guvernare nu este prevăzută modificarea Codului fiscal şi a apreciat că propunerea PSD în acest sens nu reprezintă un motiv de rupere a coaliţiei, criticând însă ultimele declaraţii ale liderului social-democraţilor, Marcel Ciolacu, despre care spune că are acelaşi discurs ca Liviu Dragnea.„Coaliţia are un program de guvernare în care nu scrie nimic despre Codul fiscal. Am fost acolo. Nici în protocol, nici în programul de guvernare nu scrie nimic de Codul fiscal. Deci, nu este un motiv să rupi coaliţia”, a afirmat Cîţu la Senat, întrebat dacă se va rupe coaliţia de guvernare.Despre o eventuală plafonare a preţurilor la carburanţi, preşedintele Senatului a spus că această măsură duce la penurie şi a criticat propunerile fiscale ale PSD.