Forţa Dreptei, cea mai nouă formaţiune politică din România. „La Constanța suntem o echipă puternică”

Avem șansa de a clădi ceva bun, pornind de la zero, alături de oameni care nu și-au pierdut speranța că încă mai putem realiza ceva corect și schimba ceva în bine și în țara noastră. Cred că suntem pe calea cea dreaptă în acest demers al nostru, nu am îndoiala că vom întâmpina multe greutăți și piedici pe acest drum, însă am încrederea că, alături de oameni hotărâți și dornici să își ajute comunitatea, vom reuși să răzbatem prin toată această mocirlă. Să facem o administrație publică în interesul cetățeanului, nu pentru cei care se cocoață vremelnic în vârful urbei noastre. Nu degeaba am ales -Prin noi înșine- ca și deviză pentru noua noastră formațiune”, a transmis deputatul Bogdan Bola, prin intermediul paginii sale oficiale de Facebook.





Bogdan Bola spune că activitatea sa se va concentra doar pe municipiul şi judeţul Constanţa.





Deputatul a dezvăluit că se bazează la Constanţa pe o echipă puternică alături de care va încerca să demareze proiecte importante pentru oraşul de la malul mării.





„Personal, îmi voi axa activitatea pe municipiul și județul Constanța, unde deja am avut numeroase întâlniri cu oameni care vor să ni se alăture. Oameni din toate păturile sociale ale Dobrogei, indiferent de vârstă, sex și religie, din toate cele patru colțuri ale județului vor să vină și să pună umărul alături de mine în acest nou proiect, fapt pentru care țin să le mulțumesc. În municipiu avem deja formată o echipă puternică, am identificat și un sediu potrivit, pe măsura proiectelor pe care le dorim implementate. De astăzi (n.r. vineri) începe cu adevărat greul luptei noastre, de astăzi începem să dăm asaltul, ca o echipă unită, la persoanele care căpușează sistemul de ani de zile. Având libertate totală de acțiune, Forța Dreptei, filiala Constanța, își va crea o platformă care să reprezinte cu adevărat interesele comunităților dobrogene și nu chestiuni impuse de la Centru, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori, din păcate. Și da, am toată încrederea că vom reuși să redăm orașul nostru locuitorilor săi, să implementăm proiecte și idei pe care ei le consideră necesare, nu care doar dau frumos pe niște planșe fotografice”, a adăugat Bogdan Bola.





„Așteptarea a luat sfârșit, iar Forța Dreptei este cea mai nouă formațiune politică din țară. Nu este ceva ce ne-am dorit, este ceva ce a fost necesar în urma trădării încrederii electoratului de către conducerea PNL și Iohannis. Este un proiect nou, pe care l-am inițiat alături de alți oameni cu coloană vertebrală, în speranța de a sluji interesele electoratului liberal (și nu numai) care a crezut în promisiunile noastre din 2020.