Fost subprefect, Aura Bozdoacă și-a anunțat candidatura la Primăria Hârșova

În urmă cu patru ani, Aura Bozdoacă era numită în funcția de subprefect al județului Constanța, la propunerea PMP și, în mod special, la propunerea președintelui PMP Constanța, Claudiu Palaz. Cu o vastă experiență în administrație publică și juridică, Aura Bozdoacă și-a anunțat candidatura la Primăria Hârșova, din partea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), printr-un mesaj adresat hârșovenilor pe pagina sa de Facebook:„Dragi mei hârșoveni,Așa cum știți, Hârșova, orașul meu natal, se confruntă cu provocări și probleme majore: dezordine, sărăcie, lipsă de siguranță și o administrație ineficientă.Această stare de fapt nu mai poate continua! De aceea, am decis să nu rămân indiferentă. M-am consultat cu familia, numeroși hârșoveni – adolescenți, adulți, familiști și persoane de vârsta a treia – și am acceptat propunerea colegilor din echipa AUR de a candida la primărie, implicându-mă activ în schimbarea situației.Sunt conștientă că nu va fi deloc ușor, dar sunt pregătită să fac tot ce-mi stă în putere pentru a aduce schimbarea de care orașul nostru are nevoie. Experiența mea în administrație și energia pozitivă sunt resurse pe care le voi folosi pentru a face Hârșova un loc mai bun pentru toți locuitorii săi.Împreună, putem schimba Hârșova!Vă invit să vă alăturați echipei mele și să contribuiți la construirea unui viitor mai bun pentru orașul nostru. Știu că mulți ne puteți fi alături în această luptă și că, împreună, vom reuși să facem lucrurile importante pe care hârșovenii le așteaptă de mult.În perioada care urmează, ca și după ce voi deveni primar, vă stau zilnic la dispoziție pentru ca, împreună, să oferim o viață mai bună tuturor locuitorilor orașului”.