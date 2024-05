A început evenimentul de lansare a candidaților PSD în Constanța. Sala Centrului Multifuncțional Jean Constantin este arhiplină.













UPDATE / La eveniment au ajuns candidatul la primăria Constanța, Horia Constantinescu, candidatul la CJC, Cătălin Grasa, președintele Organizației Județene PSD Constanța, Felix Stroe, presedintele Organizației Municipale PSD Constanța, Ion Dumitrache, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, și mulți alții.













UPDATE / Marcel Ciolacu a ajuns la eveniment, fiind întâmpinat de cei prezenți.











Felix Stroe: "Este o zi deosebită pentru Organizația Județeană a PSD. Suntem onorați de prezenta oaspeților importanți. Le urez tuturor candidaților noștri succes. Suntem la capătul unui drum care pentru noi a început în ziua de 29 septembrie, 2020. Este un drum lung pe care l-am parcurs cu tenacitate și perseverență. Am întărit organizațiile de partid, am intrat în precampanie cu o organizație județeană puternică. Suntem gata să ne luăm o revanșă pe care o așteaptă toți membrii PSD Constanța astfel încât să readucem PSD în funcțiile de conducere pentru binele municipiului Constanța, a județului Constanța și a tuturor comunelor și satelor din Constanța. În județul Constanța au fost aduse miliarde de euro de către instituții conduse de lideri membri ai PSD. Vrem să construim pentru fermieri, pentru agricultori, pentru cei din mediul rural. Suntem gata să facem un turism mai bun. Suntem gata să facem instituții sanitare astfel încât fiecare cetățean să beneficieze de servicii medicale" Felix Stroe: "Este o zi deosebită pentru Organizația Județeană a PSD. Suntem onorați de prezenta oaspeților importanți. Le urez tuturor candidaților noștri succes. Suntem la capătul unui drum care pentru noi a început în ziua de 29 septembrie, 2020. Este un drum lung pe care l-am parcurs cu tenacitate și perseverență. Am întărit organizațiile de partid, am intrat în precampanie cu o organizație județeană puternică. Suntem gata să ne luăm o revanșă pe care o așteaptă toți membrii PSD Constanța astfel încât să readucem PSD în funcțiile de conducere pentru binele municipiului Constanța, a județului Constanța și a tuturor comunelor și satelor din Constanța. În județul Constanța au fost aduse miliarde de euro de către instituții conduse de lideri membri ai PSD. Vrem să construim pentru fermieri, pentru agricultori, pentru cei din mediul rural. Suntem gata să facem un turism mai bun. Suntem gata să facem instituții sanitare astfel încât fiecare cetățean să beneficieze de servicii medicale"













Marcel Ciolacu: "Horia Constantinescu este un om dificil, dar un om corect și onest. Mi-a plăcut felul cum s-a implicat la Protecția Consumatorului. A făcut o pentru protecția constănțenilor. Nu a avut nicio reținere și ni a pus imaginea lui personală înaintea protejării românilor. Acest lucru. Nu este la îndemână oricui. Trebuie să ai curaj și să crezi în ceea ce faci. Horia are aceste calități. Horia poate dezmorțit municipiul Constanța. Constanța trebuie să se dezvolte. Rudele noastre nu se vor întoarce în România dacă nu vor avea servicii de calitate"













Marcel Ciolacu: "Săptămâna viitoare ministrul Rafila va veni la Constanța și va semna un contract pentru un nou spital, alături de Cătălin Grasa. Se face un stadion în municipiul Constanța. Am stat de vorbă cu Gică Popescu. Lucrurile acestea le face Guvernul. În Constanța există cea mai performanta academie de fotbal, cea condusă de Gheorghe Hagi"



















UPDATE / Horia Constantinescu a urcat pe scenă alături de mama sa și cei doi copii.













Horia Constantinescu: "Știu cu ce probleme se confruntă Constanța pentru că un an de zile am lucrat în primărie. S-a dorit eliminarea mea pentru ca fermitatea mea îngroapă ploile unora care au vrut să strângă sfori. Atât străzile cât și parcurile au nevoie de o revitalizare și de o curățare cu fermitate pentru a fi siguri că ducem lucrurile acolo unde le dorim. Trebuie să facem totul pentru Constanța. Toate formațiunile trebuie sa găsească maturitatea necesară. Vă rog să ne mobilizăm pentru a avea alături de mine o echipă funcțională de consilieri. Fiecare dintre păturile sociale trebuie să aibă reprezentativitatea necesara. Pot să am alături operatorii economici"



Horia Constantinescu: "O nouă perlă a litoralului românesc trebuie să devină Constanța. Vă mulțumesc tuturor, am alături de mine cea mai importantă piesă, pe mama mea, cea care a pus pe piață a acest produs care sunt eu. Sunt un produs care s-a perfecționat de-a lungul timpului"



















Costin Răsăuțeanu: "Acest partid a arătat maturitate. A scos țara din haos așa cum în ziua de astăzi o face premierul Marcel Ciolacu împreună cu echipa. Întotdeauna PSD când a intrat la guvernare a făcut doar bine. Am preluat o guvernare dezastruoasă cu datorii de sute de miliarde. Suntem partidul care am majorat salarii, am majorat pensiile. În calitate de lider de grup al consilierilor PSD din Constanța am încercat să promovez valorile social democrate. Politica se face pentru oameni. Am inițiat programe sociale care ne-au identificat ca social democrați"













Cătălin Grasa: "Este o mare onoare să candidez pentru președinția CJC din partea PSD. Mulțumesc întregii echipe conduse de premierul Marcel Ciolacu. Avem pentru ce lupta. În timp am demonstrat că se poate face ceva pentru cetățeni. Pot să aduc proiecte, să fiu alături de guvern și alături de constănțeni. Este extraordinar că se construiește un spital în Constanța. Tot ce am făcut am făcut cu echipa de lângă mine. Chirurgia se face în echipa. Am învățat-o, i-am învățat și pe alții, apoi am ajuns director de spital și am demonstrat că se poate. Din 2003 sunt în PSD și tot ceea ce am făcut pe zona de sănătate nu am făcut decât cu ajutorul PSD. Trebuie să ne îndreptăm către zona rurală pentru a facilita această zona la un act medical de calitate. Trebuie să ne îndreptăm și către educație, cultură, turism, pentru că avem potențial"

















































Știrea inițială







Horia Constantinescu, candidatul PSD la Primăria Municipiului Constanța, alături de Cătălin Grasa, candidatul PSD la președinția Consiliului Județean Constanța, Irinela Nicolae, candidat PSD la Parlamentul European și de echipele de consilieri locali și județeni, vor participa printre alţii la evenimentul de lansare a candidaturilor pentru alegerile din 9 iunie 2024.



Evenimentul se va desfășura sâmbătă, 11 mai 2024, ora 11:00, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”.



Invitat special este președintele PSD şi totodată premierul României, Marcel Ciolacu.

















Premierul Marcel Ciolacu este așteptat să ajungă, din moment în moment.