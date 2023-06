Gabriela Firea trage un semnal de alarmă: "Știți că suntem pe primul loc în Europa la capitolul acesta?"

„Sunt convinsă că toți care suntem azi în sală suntem mânați de intenții foarte bune, pentru că de asta am intrat în politică. Am observat faptul că se vorbește destul de mult despre numeroasele programe concrete din acest program: de ce sunt așa de multe? De ce cuprind cifre și explicații? Dacă ne propunem să realizăm 10 proiecte, măcar 7-8 o să fie duse la îndeplinire. (...) Am exemplu personal: oameni care au luptat împotriva mea au reușit să depășească momentul, pentru că toți avem anumite orgolii, dar minunat e când le lăsăm la o parte și știm să lucrăm împreună. Vreau să știți că în ceea ce privește natalitatea toate grupurile au venit cu propuneri și textele au devenit mult mai bune. (...) Acest subiect al natalității nu mai este pus în paranteze. Și aș vrea să vă mulțumesc pentru asta. Mizez și vom miza în continuare astfel încât să nu mai înregistrăm date negative.



Vreau să mai aduc în fața dvs. un subiect oarecum derizoriu: e extrem de grav și ne plasează pe locul 1 în Europa. Deocamdată grupurile au venit cu propuneri în ceea ce privește violența domestică. Știți că suntem pe primul loc la capitolul acesta?”, a declarat Gabriela Firea.