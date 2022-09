Marcel Ciolacu, către tinerii social-democrați: "Nu există trucuri pentru a deveni buni politicieni"

Referitor la candidatura Gabrielei Firea la Primăria Capitalei, Marcel Ciolacu a spus că aceasta „îl va bate pe Nicuşor Dan de îi va suna apa în cap”.





„Şi aici aş vrea să mă adresez dumneavoastră, să ştiţi foarte clar, Gabriela Firea este şi colega mea, şi prietena mea, amândoi învăţăm unul de la altul, avem şi păreri diferite, este un lucru normal şi un lucru care asigură, până la urmă, democraţia în interiorul partidului. Ne permitem, pentru că câteodată ne mai şi plictisim, să ne mai trimitem şi câte o săgeată, dar în limitele bunului simţ, ale respectului şi, niciodată, cu niciun coleg nu am trecut o linie roşie. Dimpotrivă, încerc alături de Gabriela şi de toţi colegii mei să aducem din nou climatul de camarazi din interiorul Partidului Social Democrat, lucru care, pentru o perioadă scurtă de timp, nu a fost un drapel, dimpotrivă, s-a condus un pic cu învrăjbire, cu o intenţie clară de a dezbina şi de a conduce, dar aceste lucruri, să ştiţi, ţin întotdeauna o perioadă limitată de timp. Şi am să vă mai spun un lucru, deja nu mai este un secret, Gabriela Firea îl va bate pe Nicuşor Dan de o să-i sune apa în cap”, le-a spus preşedintele PSD tinerilor social-democraţi.





„Nu aş continua cu glume, glumiţe, am înţeles că deja au înfiinţat o poliţie a glumelor, e coordonată de cineva cu batistuţă, de altfel un obişnuit de al nostru la şedinţele de vară ale Partidului Social Democrat. Nimeni nu are reţeta cum să deveniţi buni politicieni. Şi să vă spun din experienţa mea personală, în primul şi în primul rând, am pornit de la TSD. Am pornit de la TSD Buzău. În al doilea rând, nu am crezut şi n-am aspirat şi nu am visat vreodată că, la un moment dat, colegii or să mă aleagă să fiu preşedintele Partidului Social Democrat. Lucrurile, câteodată, nu trebuie forţate, trebuie lăsate să fie în firea lor", a declarat liderul PSD. El a mai spus că cel mai mare vis pe care l-a avut a fost de a deveni primarul municipiului Buzău.