Marcel Ciolacu, despre majorarea pensiilor: „Nu am înaintat încă un procent”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, în legătură cu propunerea de majorare a pensiilor anunţată de ministrul Muncii, că el şi premierul Nicolae Ciucă văd necesitatea de a fi pensiile majorate, însă nu au înaintat niciun procent în acest sens, în timp ce prim-ministrul a menţionat că este vorba despre o decizie responsabilă şi nu trebuie lansate cifre care nu se susţin pe date din buget.„Important e că atât eu, cât şi domnul prim-ministru vedem această necesitate de a fi pensiile majorate. Mai mult, cred că ar trebui, domnule prim-ministru, să începem discuţia şi să intrăm cu legea bugetului în Parlament din luna noiembrie, odată cu a doua rectificare, astfel încât să fie un semnal clar de stabilitate şi predictibilitate şi vom veni, sunt ferm convins, cu toate aceste lucruri”, a afirmat Ciolacu într-o declaraţie de presă susţinută împreună cu premierul Nicolae Ciucă, preşedinte al PNL, în legătură cu majorarea pensiilor.Premierul Nicolae Ciucă a spus că proiectul bugetului pe 2023 urmează să fie înaintat în noiembrie spre aprobare Parlamentului.„Am discutat acest subiect împreună cu domnul preşedinte Ciolacu şi am discutat în Guvern posibilitatea să avem date concrete despre proiecţia bugetului pentru anul 2023, am discutat cu ministrul de Finanţe şi în luna octombrie vom avea în prima analiză proiectul de buget pentru anul 2023, urmând ca în luna noiembrie el să fie înaintat Parlamentului pentru aprobare. Dacă anul trecut am aprobat bugetul în decembrie, ne dorim să ne asumăm angajamentul ca în noiembrie să avem proiectul aprobat”, a adăugat Ciucă.