Ministrul Gabriela Firea: "Este șocant gestul făcut de o familie de români stabilită în Spania"

sursa foto: Gabriela Firea facebook

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Gabriela Firea, a catalogat drept şocant gestul unei familii de români stabilite în Spania. Păriţii şi-au vândut copila când aceasta avea 12 ani, iar scopul era acela de a-şi achita o datorie. De menţionat că fata, împreună cu alți doi frați se află, în prezent, în grija autorităților spaniole. Făptaşii sunt judecaţi acum de autorităţi, iar Ministerul Familiei face toate demersurile ca minorii să ajungă în grija rudelor din România."Este șocant gestul făcut de o familie de români stabilită în Spania: părinții și-au vândut fiica când aceasta avea doar 12 ani, pentru a stinge o datorie. Autoritățile spaniole îi judecă acum pentru fapta petrecută în urmă cu aproape patru ani. Fata, împreună cu alți doi frați se află în grija autorităților spaniole. Ministerul Familiei face toate demersurile ca acești copii să ajungă în grija rudelor din România.Acest abuz a avut loc în 2019, părinții și încă patru persoane au fost puse sub acuzare și vor fi judecați în Cordoba în câteva zile. Riscă până la 25 de ani după gratii. În România, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, aflată în coordonarea Ministerului Familiei, face încă din 2020 demersuri pentru ca toți cei trei frați să fie repatriați.Condamn cu fermitate orice formă de abuz și violență domestică. Sunt indignată că, în România acestor ani, există familii care își tratează copiii ca pe sclavi. Sunt gesturi pentru care nu am nicio clemență, atât ca femeie și mamă, precum și ca ministru. Aproape 70% dintre cei 42.000 de copii aflați în grija statului au ajuns aici din cauza sărăciei și abuzurilor.Sunt categoric împotriva oricărui gen de violență sau abuz îndreptat împotriva copiilor și a femeilor, în special. Cifrele înregistrate anul trecut sunt mai mult decât îngrijorătoare: 42 de femei și patru copii au murit în urma bătăilor și abuzurilor, iar aproape 40.000 de femei și 9.000 de copii au fost victimele agresiunilor. În primele patru luni ale acestui an, peste 3.000 dintre victimele violenței și abuzurilor în familie sunt copii.Bătaia nu este ruptă din Rai, după cum nu sunt nici jignirea, abuzurile de orice fel, așa cum încă mai cred unele persoane. Din cauza lor România este printre primele locuri în Europa din punct de vedere al cazurilor de violență înregistrate, trei sferturi fiind îndreptate asupra femeilor și fetelor. Putem modifica și legi în favoarea lor, dar cea mai importantă schimbare este cea de mentalitate a persoanelor care preferă să își impună voința cu pumnul. Și, în acest demers, puteți conta pe mine oricând ca aliat", este postarea Gabrielei Firea, ministru al Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.