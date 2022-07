Klaus Iohannis: "Nu avem un plan de a intra în procedură de austeritate"

Iată principalele declarații ale președintelui:



- Ne amintim cu plăcere de rezultatele bune care au fost obținute de România pentru România la Summit-ul NATO de la Madrid și la Consiliul European de la Bruxelles. Aceste întâlniri au făcut România mai sigură, mai vizibilă și au dovedit că România este un actor foarte implicat în politica europeană și de securitate.



- Nu cred și nu avem un plan de a intra într-un procedeu de austeritate, din motive foarte simple. Am avut criza economică din 2009 - 2011 unde s-a încercat în plan european să se combată criza prin măsuri de austeritate. Rezultatul nu a fost unul bun și nu intenționez să accept un nou experiment de acest tip cu România.



- Guvernul alocăm bani suficienți pentru investiții - avem mare noroc că dispunem și de fonduri europene substanțiale. Guvernul a reușit să vină cu pachete de sprijin succesive.



- Trebuie să înțelegem că situația este complexă: criza energetică nu s-a încheiat, se vorbește de o criză a alimentelor, care poate pe noi nu ne afectează direct, însă dacă prețurile în plan global cresc, rezultatul va fi același și la noi. Este important să ne pregătim pentru aceste vremuri care în continuare complicate.



- Libertatea presei, independența justiției sunt elemente de bază într-o democrație. Eu cred în ele, m-am implicat pentru ele, le-am promovat. Am ajuns într-un punct în care putem să spunem că presa este liberă. Nu am comentat niciodată hotărâri ale justiției.







Președintele Klaus Iohannis, susține la Palatul Cotroceni o conferință de presă.