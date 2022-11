Lucrările de pe taluzul de lângă faleza din Mangalia au fost oprite. „Nu au existat toate autorizațiile”

Reprezentanţii USR Mangalia sunt foarte vigilenţi în ceea ce priveşte dezvoltarea oraşului de la malul mării şi se implică în orice problemă care apare de la o zi la alta. Preşedintele USR Mangalia, Semiran Abdurefi, a vorbit despre construcţiile care au apărut pe taluzul de lângă faleza din Mangalia. Abdurefi spune că acele construcţii sunt ilegale şi susține că are şi dovezi în acest sens.„În urmă cu câteva săptămâni, am făcut public faptul că, pe taluzul de lângă faleza orașului, se construiesc, fără avize și autorizații, unități de cazare și spații comerciale. Așa cum spuneam și atunci, beneficiarii acestor construcții sunt patronii SC Eco Corsa SRL - familia Octavian și Liliana Daniela Becheru, iar terenurile au fost intabulate și, ulterior, concesionate, în timpul mandatului fostului primar și actual consilier local, Zanfir Iorguș, nașul de cununie al familiei Becheru. În urma sesizărilor USR Mangalia, către Garda de Mediu, răspunsul a fost clar: construcția nu are aviz, iar beneficiarului șantierului i-a fost aplicată o sancțiune de 60.000 de lei. În plus, proiectul imobiliar nu deține nici avizul Apelor Române, întrucât acesta ar fi încălcat prevederile Legii 280/2003, privind Gospodărirea Integrată a zonei costiere, ce stipulează, clar că, în spațiul cuprins între 50 și 150 de metri de la linia cea mai înaintată a mării, în funcție de lățimea costieră, sunt interzise orice construcții definitive. Spațiul pe care se construiește în fața Hotelului Corsa are numai 22 de metri liniari până la apa mării!”, a explicat Semiran Abdurefi.Mai mult, Semiran Abdurefi îl acuză pe primarul Cristian Radu pentru că a permis ca acele construcţii să fie începute. Ea mai spune că edilul a declarat iniţial că proiectul are toate avizele necesare, iar apoi a revenit şi a explicat că a fost vorba de o eroare.„Girantul ilegalității, primarul Cristian Radu, declara că proiectul are, cu siguranță, toate avizele instituției pe care o conduce: - Nu ar fi construit (soții Becheru n.r.) dacă nu aveau Autorizație de Construire-, a răspuns edilul. Pus față în față cu vraful de ilegalități și luat la întrebări de către Inspectoratul Județean în Construcții, la sesizarea USR Mangalia, Cristian Radu s-a sucit. El a declarat inspectorilor că: -Pentru lucrările de construcții identificate în zona taluz faleză Mangalia, nu a fost emisă autorizaţia de construcţie de către Primăria Mangalia. Am dispus aplicarea de sancțiuni contravenționale, cu măsura opririi executării lucrărilor și intrarea în legalitate -, spune, spăşit, primarul Radu, inspectorilor. USR Mangalia le transmite atât celor ce fac parte din aparatul executivului (primarului), cât și celor ai legislativului (consilierii locali), că, orice tentativă de așa zisă intrare în legalitate este eșuată din start. Legile române spun clar că orice construcție în zona cu pricina este ilegală, indiferent de artificiile și subterfugiile la care vor recurge părțile implicate. Fapt confirmat de toate autoritățile statului ce au refuzat să își dea girul de legalitate pe o construcție ilegală”, a mai spus Semiran Abdurefi.Contactat telefonic Cristian Radu a recunoscut că investitorii nu au avut toate autorizaţiile de construcţie valabile, în speţă cea de la Ministerul Mediului şi Comitetul Zonei Costiere. Până se va intra în ilegalitate, executarea lucrărilor de pe taluz a fost oprită.