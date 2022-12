Marcel Ciolacu: „Bugetul pentru anul viitor este unul bun”

├Än opinia sa, anul viitor, marea provocare pentru Rom├ónia va fi ├«n ceea ce prive┼čte investi┼úiile.



ÔÇ×Campionul p├ón─â acum al investi┼úiilor din tot Guvernul se nume┼čte Sorin Grindeanu. Dac─â continu─â ┼či aceast─â descentralizare cu autorit─â┼úile locale, care e normal c─â se implic─â mai mult dec├ót orice minister, atunci vom avea ├«n sf├ór┼čit o ┼úint─â ├«ndeplinit─â, aceasta de 7% din PIB investi┼úii, ┼či se rezolv─â toate problemele de la sineÔÇŁ, a transmis liderul social-democrat.



Potrivit acestuia, valoarea subven┼úiilor pentru partide nu a fost majorat─â pentru anul viitor. ÔÇ×Din c├óte ┼čtiu, nu au fost m─ârite. Am v─âzut c─â toate s-au m─ârit cu infla┼úia, n-am v─âzut niciun ban ├«n plus la partid. AEP are preg─âtit un act normativ cu care o s─â vin─â ├«n Guvern, astfel ├«nc├ót aceste cheltuieli s─â fie ┼či mai transparente dec├ót sunt p├ón─â acumÔÇŁ, a ad─âugat Marcel Ciolacu.





Bugetul propus de Guvern pentru 2023 este sustenabil ┼či echilibrat, a afirmat, mar┼úi, pre┼čedintele PSD, Marcel Ciolacu, care a subliniat importan┼úa investi┼úiilor.El a participat la o conferin┼ú─â de pres─â a Prim─âriei Sectorului 4 privind finalizarea lucr─ârilor la o nou─â sta┼úie de metrou.ÔÇ×Bugetul este sustenabil ┼či foarte bine echilibrat. Este un buget bun, ├«n care s─â ne ├«ncadr─âm ├«n deficitul asumat ┼či vom vedea totu┼či execu┼úia lui. ┼óine foarte mult execu┼úia bugetului de astfel de realiz─âri. Anul trecut am prev─âzut 6,7 miliarde lei la investi┼úii parc─â, anul acesta 7,2 miliarde, cu aproximativ 4 miliarde nominal mai mult dec├ót anul trecut. Odat─â cu venirea ┼či a domnului Bolo┼č la MIPE s-au deblocat foarte multe proiecte, ├«ncepe ┼či exerci┼úiul financiar viitor, avem ┼či finalul exerci┼úiului financiar trecutÔÇŁ, a declarat Ciolacu.