Marcel Ciolacu, despre reducerea preţurilor la alimente: "Producătorii români nu vor fi afectaţi"

"Lăsaţi-ne să terminăm toate discuţiile din interior şi vom veni cu soluţia. Eu îmi doresc un acord pe care să îl facem până la sfârşitul anului, la fel cum s-a făcut şi în Franţa. Nu e niciun secret. Mi-aş dori mai puţin să venim cu un act normativ. Dar dacă se va impune acest lucru, să fiţi siguri că vom veni şi cu act normativ. Producătorii români nu vor fi afectaţi. (...) Acordul este acord, cine îl încalcă, atunci folosim instrumentele guvernului, care se numesc acte normative", a arătat Ciolacu, vineri, într-o declaraţie acordată presei.













Marcel Ciolacu a subliniat că deocamdată nu a fost stabilită soluţia care va fi aplicată pentru reducerea preţurilor la produse alimentare de bază şi că se poartă discuţii pe această temă.



"Încă lucrăm la sistem. Important este că încet-încet ajungem la un acord. Indiferent de ce sistem vom găsi împreună cu retailerii, distribuitorii - producătorii români nu vor fi afectaţi. De la acest principiu am pornit şi ne menţinem acest principiu. (...) Am primit o listă. Le-am spus şi ieri, la începutul şedinţei de guvern. Sunt discuţii la legume, fructe, să vedem care sortimente. (...) Lăsaţi-ne să terminăm şi vom ieşi şi vom comunica. Încă aşezăm lucrurile. E ca şi în negocierile politice, nu ne putem antepronunţa", a spus el.



Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat joi, în debutul şedinţei de guvern, că va exista o scădere a preţului la unele produse alimentare de bază şi că această reducere nu va pune presiune pe producătorii români.



"Aş vrea să încep cu o veste bună. Am primit deja răspunsul marilor lanţuri de magazine la propunerea noastră privind schema de reducere a preţurilor la alimentele de bază. Şi vă pot spune că retailerii au transmis deja o primă listă cu produsele vizate. Avem astfel toate condiţiile pentru ca în perioada următoare să finalizăm un acord sau un act normativ, şi chiar aş dori să le mulţumesc pentru promptitudine şi pentru această abordare. Asta înseamnă o scădere garantată a preţului la unele produse de bază din gama celor indispensabile populaţiei. Şi aici ne referim foarte clar la: pâine, lapte, brânzeturi, carne, ouă, făină, mălai, ulei, legume şi fructe proaspete. Vreau să subliniez foarte clar: va fi o scădere care nu va pune presiune pe producătorii români. Cred că românii merită din plin un asemenea gest sub forma unui efort comun al statului şi al mediului privat", a spus premierul, citează stiri.tvr.ro