Marcel Ciolacu: "Important e că avem un preț stabil la combustibil, care nu mai crește. Chiar a scăzut"

Avem al doilea cel mai mic preț în Europa. În acest moment este și trendul, dacă ne menținem în acest preț să nu mai crească.



Am fost acuzat că sunt eu comunist, acum am văzut și SUA, și Franța că sunt mai comuniste decât mine.



La acciză nu putem să intervenim, pentru că suntem la minimum agreat de către Comisia Europeană. Mai mult ca sigur că Guvernul nu va veni cu indicele de inflație de actualizare a accizei și atunci nu va duce la o nouă creștere.



Important este că acum avem un preț stabil care nu mai crește, dimpotrivă, a scăzut.



Miercuri avem deja o nouă discuție asupra compensării, dacă a avut efecte sau nu. Nu am nicio reținere să vă spun că zilnic comunic cu prim-ministrul”, a declarat Marcel Ciolacu, la Parlament.





Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marți, că prețul la combustibil este stabil și nu mai crește, dimpotrivă, a scăzut.„Este o măsură, am venit cu acești 5 lei la 10 litri, am zis să vedem cum funcționează și pe urmă o să ne întâlnim în coaliție și vom discuta.