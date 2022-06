Marcel Ciolacu, mirat de prețurile la carburanți

”Eu nu am fost mare adept al scăderii TVA-ului la carburant. Ați văzut ce s-a întâmplat în Germania, s-a scăzut TVA-ul și carburantul s-a scumpit.



Am venit cu o măsură cu 0,5 bani din acciză doar pentru transportatori, pentru cei care fac transport de persoane și pentru distribuitori, încercând să venim pe o zonă punctuală a economiei.



Ce mă mir eu este altceva. 120 de dolari pe baril era și acum un an sau doi și aveam la pompă prețul de 7,8 lei pe litru. Acum este tot 120 de dolari barilul și prețul este peste 9 lei.







Eu vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, și pe cei de la Consiliul Concurenței ce fac?”



La remarca unui jurnalist, că o anchetă a Consiliului Concurenței durează cinci ani, liderul PSD a afirmat: ”Nu mai bine cei de la Consiliul Concurenței își dau demisia și lasă pe unii să poată face niște anchete în timp real?“.

