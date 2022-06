Marcel Ciolacu: "Parlamentul susține aderarea Finlandei și Suediei la NATO"

"Parlamentul României susţine aderarea Finlandei şi Suediei la NATO. Consolidarea parteneriatului de securitate din cadrul Alianţei Nord-Atlantice a fost mereu o prioritate pentru Partidul Social Democrat, iar decizia luată de cele două guverne social-democrate din nordul Europei reprezintă un important pas spre dezvoltarea NATO. Am transmis acest mesaj de solidaritate şi de sprijin partenerilor din Finlanda şi Suedia în cadrul unei întâlniri pe care am organizat-o la Palatul Parlamentului cu ambasadorii celor două ţări în România, în cadrul căreia am discutat şi despre întărirea cooperării economice şi militare", a scris Ciolacu pe Facebook.





Parlamentul României susţine aderarea Finlandei şi Suediei la NATO, este mesajul pe care l-a transmis preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, ambasadorilor celor două ţări la Bucureşti.