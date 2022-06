Ministrul Daniel Cadariu: "Agenţii economici au beneficii dacă acordă tichete de vacanţă"

Prezent la eveniment, Mihai Lupu, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, a spus că, în prezent, la Ministerul Dezvoltării se află în dezbatere codul urbanistic general. Acesta va reglementa foarte clar ce este admis şi ce nu, în ceea ce priveşte construcţiile în zona litoralului. „Având acest instrument, instituţiile publice şi autorităţile locale vor avea repere bine definite în acest sens. Judeţul Constanta are astăzi nouă rute regionale, şase naţionale şi două transnaţionale, care înglobează toate zonele cultural-turistice, dar este necesar un masterplan al plajelor româneşti, care să cuprindă cele mai eficiente măsuri pentru a asigura funcţionalitatea acestora şi, bineînţeles, să reflecte rolul administraţiilor publice. Industria turismului constănţean are nevoie de o latură extraordinar de importantă, şi anume, industria de divertisment. Pentru că turismul în Constanța nu înseamnă doar litoralul românesc. Județul nostru are un potențial turistic fabulos, iar pentru a pune în valoare acest potenţial trebuie să investim în infrastructură şi să asigurăm o mobilitate optimă pentru a facilita accesul la toate obiectivele turistice. În acest sens, aşteptăm cu interes, din partea autorităţilor centrale, reglementările cu privire la înfiinţarea Organizaţiei de Management al Destinaţiei, pentru judeţul nostru”, a declarat Mihai Lupu, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.



„Trebuie să-i încurajăm prin informaţii pe operatori”



Un alt subiect abordat a vizat tichetele de vacanţă, subiect despre care ministrul Cadariu a spus că agenţii economici trebuie informaţi că au posibilitatea legală de a emite astfel de tichete pentru angajaţi, beneficiind de anumite facilităţi. Valoarea unui tichet de vacanţă poate ajunge până la de şase ori salariul minim pe economie, putând fi o soluţie pentru fidelizarea angajaţilor sau pentru atragerea lor către locul de muncă respectiv.





"Toţi operatorii din privat pot, aşa spune legea, emite tichete de vacanţă, care pot merge până la de şase ori salariul minim pe economie. Noi trebuie să-i încurajăm prin informaţii pe operatori. Au şi beneficii, dacă sunt plătitori de impozit pe profit, suma e deductibilă. De asemenea, pentru suma respectivă nu plătesc dări sociale. Şi poate constitui o formă, pe de o parte, de a fideliza salariaţi, dacă îi ai, sau, dacă nu, de a-i atrage, făcându-le şi o ofertă pentru ce înseamnă concedii", a spus Cadariu.



"Din ce am înţeles, în ultimul an, în 2019 sau 2020, nu pot să fac precizarea exactă, dar într-unul din ani, atunci când din tichete de vacanţă pentru salariaţii din sectorul bugetar au ajuns în domeniul turismului 300 de milioane de euro, din sectorul privat au ajuns doar 50 de milioane de euro. Aceasta este proporţia. Şi cu ajutorul dumneavoastră trebuie să facem cunoscut acest lucru, sunt absolut convins că mulţi dintre operatori nu ştiu de această posibilitate. De la dumneavoastră şi de la noi pot afla salariaţii, care pot solicita. Trebuie să fie un demers comun", a declarat ministrul Turismului.





Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu, s-a aflat, vineri, pe litoral, moment în care a susținut și o conferință de presă, în sala Viena a hotelului Iaki din stațiunea Mamaia. Printre subiectele abordate s-au numărat tichetele de vacanţă, parcările mult prea scumpe din Mamaia, modalitatea în care se prezintă staţiunile de pe litoral în acest sezon estival, promovarea oraşului de la malul mării, dar şi problema construcţiilor care se fac în plină vară.„Am deosebita plăcere de a mă afla într-o vizită de lucru pe plajele extinse din stațiunea Mamaia, alături de prefectul județului Constanța Silviu-Iulian Coșa. Amintim că în luna aprilie a fost promovată de către Guvernul României Ordonanţa de Urgenţă nr. 56/2022, inițiată de Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului și de Ministerul Mediului. Actul normativ permite, doar pentru sezonul estival 2022, ca suprafețele de plajă nou create și care nu sunt închiriate să poată fi atribuite direct operatorilor economici care au încheiate contracte de închiriere a plajelor aflate în vecinătatea vestică a acestor suprafețe, cu respectarea prevederilor celorlalte dispoziții legale”, a spus ministrul.