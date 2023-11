Marcel Ciolacu: „Marea provocare pentru noi în România este digitalizarea”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, că una dintre marile provocări în perioada următoare se referă la digitalizare, dând ca exemplu faptul că, în calitate de şef al Guvernului, nu primeşte informaţiile atât de repede pentru a fi eficient şi a lua decizii în timp real.„Multă lume a râs când am spus că ar trebuit o 'Românie ordonată', fiindcă nu avem digitalizare. Aici este marea provocare. Eu, ca şiprim-ministru, n-am informaţiile atât de repede ca să pot să fiu eficient şi să iau deciziile care se impun în timp real, pentru că nu am digitalizare. Încă nu am digitalizare la ANAF, încă nu am digitalizare în sistemul de sănătate, nu pot vedea eficienţa, nu pot vedea unde se risipesc banii în sistem”, a explicat Ciolacu, la conferinţa de lansare a proiectului „RO 3.0. - Viziunea Viitorului”.Prim-ministrul a insistat că statul român trebuie să combată evaziunea fiscală şi una dintre măsuri este digitalizarea ANAF.„Statul român trebuie să combată evaziunea fiscală, să fie mult mai eficient în colectare şi toată lumea să-şi plătească impozitele. Asta înseamnă digitalizarea ANAF-ului. Să vadă unde sunt sursele bugetare de cheltuieli majore şi să termine odată cu tot ce înseamnă birocraţia, fiindcă toate proiectele cer anumite avize. Fiecare minister, în acest moment, îşi va crea un serviciu unic de avizare. Că vorbim de companii, că vorbim de autorităţi centrale, autorităţi locale, de persoane fizice care vor să aibă acces la fondurile europene trebuie să fie un singur serviciu. Şi atunci, cumva, împingi, forţezi această digitalizare”, a completat premierul.