Marcel Ciolacu: "Voi discuta cu ministrul Finanţelor creşterea sumei deductibile aplicate la salariul minim"

Întrebat dacă Guvernul va aproba, în şedinţa de joi, măsura privind majorarea salariului minim la 3.700 de lei, precum şi pe cea privind creşterea deductibilităţii de la 200 de lei la 300 de lei, prim-ministrul a răspuns: „Lăsaţi-mă să iau decizia împreună cu domnul ministru al Finanţelor, astfel încât tot să fie sustenabil. Este o discuţie, o solicitare a IMM-urilor, am spus, din întâlnirea cu IMM-urile şi cu patronatele, că iau în considerare această solicitare, ţinând cont că ea va fi până pe data de 31 decembrie”.



De asemenea, întrebat dacă Guvernul va aproba măsura privind majorarea salariului minim fără cei 300 de lei scutiţi de impozit, şeful Executivului a precizat: „Lăsaţi-mă să ajung la Guvern să vorbesc cu ministrul. Dar, îmi aduc aminte, când am luat prima oară decizia, acea propunere a venit de la PSD, de la mine şi de la echipa de lucru de la partid. Cu 200 de lei m-aţi criticat foarte tare, că nu acoperă, că e un dezastru, că se strică sistemul, că unii sunt dezavantajaţi. Acum, că nu s-au mărit, am înţeles mesajul. Cu adevărat, în momentul acesta, se câştigă vreo 240 de lei, dacă ar fi până la 300 de lei, da, trebuie să văd efortul bugetar pe care şi-l poate permite. Eu sunt unul dintre susţinătorii acestui lucru”.





Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că urmează să aibă o discuţie cu ministrul Finanţelor despre creşterea la 300 de lei a sumei deductibile aplicate la salariul minim.