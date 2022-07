Ministrul Lucian Bode: „Vom solicita o evaluare voluntară privind aderarea la Spațiul Schengen”

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, ieri, că România va solicita la nivel european realizarea unei evaluări voluntare, în luna septembrie, privind aderarea la Spaţiul Schengen.Acesta a făcut precizările în cadrul şedinţei de Guvern, după ce premierul Nicolae Ciucă i-a solicitat să prezinte concluziile discuţiilor purtate la Consiliul informal Justiţie şi Afaceri Interne, de la Praga, imediat după preluarea preşedinţiei de către Cehia.„În marja Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne(JAI), desfăşurat la Praga, am avut posibilitatea să am o întâlnire bilaterală cu doamna comisar Ylva Johansson, ocazie cu care i-am solicitat sprijin pentru urgentarea procesului de aderare a României la Spaţiul Schengen. Vreau să spun, domnule prim-ministru, că suntem în etapa în care aşteptăm realizarea unei evaluări voluntare, lucru pe care îl vom solicita cu ocazia primei reuniuni la nivel tehnic. În luna septembrie ne propunem să realizăm cu experţii din statele membre această evaluare voluntară, astfel încât la momentul octombrie 2022, prima reuniune a Consiliului JAI, să fim în măsură să prezentăm toate detaliile solicitate şi să îndeplinim toate condiţiile tehnice astfel încât decizia să fie una favorabilă României”, a declarat Lucian Bode.El a reamintit că evaluarea României şi Bulgariei, în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor tehnice de aderare, a fost realizată în urmă cu 11 ani.„România îndeplineşte condiţiile tehnice de aderare la Spaţiul Schengen. România solicită Comisiei, solicită statelor membre să existe un echilibru între obligaţiile pe care România şi le asumă ca gestionar a celei mai întinse frontiere a Uniunii Europene, 2.070 de kilometri de frontieră a Uniunii Europene o gestionează România, şi drepturile de care trebuie să se bucure România în ceea ce priveşte libera circulaţie a persoanelor, a mărfurilor şi a serviciilor. (...) Am încredere că România se află pe drumul cel bun şi că beneficiază şi în urma realizării obligaţiilor asumate şi în contextul securitar din regiune, arătând că securitatea frontierelor naţionale şi securitatea frontierelor Uniunii Europene este asigurată, este în măsură să îşi propună ca, sub preşedinţia cehă, să avem acest dosar, dosarul de extindere a spaţiului Schengen aprobat şi aici mă refer la cele trei ţări, evident: Bulgaria, Croaţia şi România, citându-le în ordine alfabetică", a mai spus ministrul Lucian Bode.