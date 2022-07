Nicolae Ciucă anunță că nu face remanieri, după ce a evaluat miniștrii

Premierul Nicolae Ciucă spune că fiecare membru al guvernului pe care îl conduce a abordat cu multă seriozitate angajamentul de îndeplinire a ţintelor, jaloanelor şi reformelor din PNRR. El spune că miniștrii au fost evaluați pe baza a 10 criterii obiective.„Evaluarea de etapă a membrilor Cabinetului am făcut-o pe baza a zece criterii obiective raportate la așteptările cetățeanului și societății românești. Stadiul îndeplinirii Programului de Guvernare, angajamentul în baza căruia am preluat responsabilitatea guvernării, și al Programului Sprijin pentru România a fost corelat eforturilor de a asigura finanțarea măsurilor luate din surse interne și externe. Iar în acest sens am monitorizat cu atenție și m-am bucurat să constat că fiecare membru al Cabinetului a abordat cu multă seriozitate angajamentul de îndeplinire a țintelor, jaloanelor și reformelor din PNRR, ceea ce ne oferă șansa accesării acestui mecanism de finanțare european”, a spus Ciucă într-un mesaj în care a făcut bilanțul primelor șapte luni de guvernare