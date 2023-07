Nicolae Ciucă: „Nu am fost informat de ce se petrecea în azilele groazei”

Ceea ce s-a întâmplat în azilele în care sunt dovezi că pacienţii au fost maltrataţi este inadmisibil, a afirmat, luni, preşedintele Partidului Naţional Liberal, Nicolae Ciucă, care a menţionat că nu a fost informat de ancheta în acest dosar în perioada în care a fost premier.„Ceea ce s-a întâmplat în azilele groazei este absolut incredibil şi inadmisibil, de aceea în discuţiile pe care le-am avut atât la nivelul conducerii partidului, cât şi discuţiile pe care le vom susţine în continuare, acestea trebuie să fie de intransigenţă maximă, nu există niciun fel de toleranţă şi cerem tuturor instituţiilor statului să ia măsurile cele mai adecvate şi cât mai repede cu putinţă, astfel încât toţi cei vinovaţi să fie pedepsiţi”, a transmis el, într-o declaraţie de presă la sediul PNL.Liderul liberal a adăugat că nu a avut informaţii despre ancheta DIICOT şi a Poliţiei atunci când era premier.„Ştiţi foarte bine activitatea mea. De fiecare dată când am avut astfel de informări sau sesizări am luat măsuri în consecinţă. Ca atare, nu am avut astfel de informări şi sunt convins că, indiferent de ce instituţie ar fi fost vorba, indiferent de ce nivel de conducere ar fi fost vorba, şi atunci şi acum, măsurile trebuie să fie aceleaşi”, a arătat Ciucă.