Nicolae Ciucă: „Acordul voluntar la plafonarea TVA la alimentele de bază poate să asigure cea mai bună reacţie”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, luni, 26 iunie, că încă nu a fost analizat în detaliu modul prin care va fi implementată plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, susţinând că acordul voluntar în acest caz poate să asigure cea mai bună reacţie, dar şi o ordonanţă ar putea fi avută în vedere doar dacă se aplică pe o perioadă limitată de timp.„Am prezentat încă de joi (22 iunie – n.r.) care este poziţia PNL şi cu toţii susţinem ca cetăţenii români să poată să acceseze produsele de bază la preţuri cât mai accesibile. Am prezentat foarte clar că, în momentul de faţă, este nevoie de analiză şi de dialog cu toţi cei care îşi desfăşoară activitatea pe întreg lanţul, de la producători, la procesatori şi la retaileri. Noi am realizat în guvernarea trecută un obiectiv prin care am reuşit scăderea preţului la lapte, toată această chestiune derulându-se după mai multe întâlniri pe care le-am avut cu fermierii, procesatorii şi retailerii. Considerăm că, în momentul de faţă, o măsură care să ducă la o serie de blocaje în ceea ce priveşte inclusiv asigurarea produselor nu este bine venită, ştim foarte bine ce s-a întâmplat în alte ţări care au luat astfel de măsuri şi distorsionarea pieţei nu ne aduce niciun fel de beneficiu, ca atare este nevoie să continuăm să găsim soluţii şi să investim în industria alimentară”, a afirmat Ciucă, după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.