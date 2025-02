Nicuşor Dan: „România are nevoie de un preşedinte care să întărească statul”

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat că România are nevoie de un președinte care să reformeze și să întărească statul, să combată corupția, de un președinte care să dea o direcție clară de dezvoltare națională și să vindece societatea divizată.„Cred că România are trei probleme. Una dintre ele este forța statului, funcționarea instituțiilor. România e azi un stat slab și bineînțeles că problema asta e corelată cu corupția, care este la un nivel intolerabil. A doua problemă este că România nu are o direcție de țară, adică funcționăm într-o rutină și așteptăm ca niște oameni de la Bruxelles sau din alte părți să ne spună în ce direcție să mergem. Și în al treilea rând, societatea românească este dezbinată pe multe paliere și nu a avut un președinte care să-și exercite rolul de mediator. Deci pe fiecare din aceste trei probleme, președintele trebuie să fie o persoană care să lupte pentru reformarea și întărirea statului, care să lupte pentru limitarea corupției, care să reușească să atragă specialiști care să dea direcție de dezvoltare pentru România în toate domeniile esențiale și care să reușească să vindece această societate divizată, comunicând, identificând, taxând exagerările și încercând să înțeleagă fiecare din categoriile sociale care au opinii diferite și uneori diferite unele față de altele”, a afirmat Nicușor Dan.