Organizaţiile de mediu solicită comisie de anchetă parlamentară pentru analizarea activităţii lui Barna Tanczos

Organizaţia Agent Green şi Coaliţia pentru Drepturile Animalelor solicită Parlamentului crearea unei Comisii de anchetă parlamentară pentru a analiza activitatea fostului ministru al Mediului, Barna Tanczos, despre care afirmă că „a blocat aplicarea Planului Naţional pentru Conservarea Populaţiei de Urs”.







„Presupun că Tanczos Barna este dezamăgit că Academia Română nu i-a validat cota de vânătoare cât a fost ministru, iar acum că a rămas doar parlamentar este mânat să dea o lege care să ocolească mediul ştiinţific în caz că nu va reuşi să îl corupă sau intimideze. Proiectul lui de lege este unul care arată nu doar disperare, dar şi obiectivul său principal în politica centrală, obsesia pentru deschiderea vânătorii de trofee la urs.







Mai presupun că nu toţi parlamentarii sunt vânători şi că se vor găsi cel puţin 50 din două grupuri parlamentare să ancheteze activitatea lui Barna pe care o consider criminală. Dacă Parlamentul nu va reacţiona atunci vom da ministerul în judecată pentru neaplicarea Planului şi îl vom denunţa pe Barna la DNA căci tot sângele vărsat al urşilor, oamenilor şi animalelor de ogradă este pe mâinile lui”, a declarat, într-un comunicat de presă, Gabriel Păun, preşedinte Agent Green şi reprezentant al Coaliţiei pentru Drepturile Animalelor.







Pe lista obligaţiile asumate de Ministerul Mediului, publicate în Monitorul Oficial 549 bis din 2 iulie 2018, se află: asigurarea datelor de încredere ca suport ştiinţific în procesul decizional; menţinerea unei populaţii de urs stabile; protejarea habitatelor naturale specifice şi a calităţii acestora; menţinerea comportamentului natural şi evitarea habituării/condiţionării exemplarelor de urs; prevenirea şi reducerea conflictelor; asigurarea conectivităţii ecologice în aria de distribuţie a speciei la nivel naţional şi regional; informarea şi conştientizarea populaţiei locale; implicarea factorilor interesaţi în luarea deciziilor; îmbunătăţirea legislaţiei şi asigurarea implementării şi respectării prevederilor legale; integrarea măsurilor de conservare a populaţiei de urs în alte sectoare de activitate; creşterea capacităţii instituţionale şi cooperării autorităţilor/instituţiilor responsabile.







"Am intuit obiectivul lui Tanczos Barna şi de aceea am investigat şi publicat cazul ursului Arthur, ucis de un prinţ de Liechtenstein, deşi vânătoarea de trofee era ilegală. Acel caz a arătat adevărata faţă a lui Barna şi tot ce a urmat arată că acesta avea un plan bine pus la punct. Nu doar că a blocat Planul pe care avea obligaţia să îl aplice, dar a devenit instigatorul numărul 1 la persecutarea ursului brun, iar situaţia a devenit una de isterie generală care a scos la lumină lipsa de educaţie a publicului şi de pregătire a autorităţilor. Oamenii dintre Carpaţi, Dunăre şi Marea Neagră au coexistat cu ursul vreme de milenii, dar numai pe mandatul lui Barna situaţia a scăpat complet de sub control", susţine Păun.







În context, Agent Green şi Coaliţia pentru Drepturile Animalelor solicită Parlamentului României să iniţieze Comisie de anchetă asupra activităţii lui Barna Tanczos, iar Ministerului Mediului să actualizeze şi să aplice de urgenţă Planul Naţional pentru Conservarea Populaţiei de Urs, precum şi să anuleze Ordinul nr. 2183/2023 pentru aprobarea nivelului de intervenţie şi de prevenţie în cazul speciei urs brun.







Vineri, senatorul UDMR Tanczos Barna a anunţat că va depune un proiect de lege menit să reglementeze, ca o măsură tranzitorie, controlarea fenomenului de extindere a habitatelor de urs brun, respectiv reintroducerea vânătorii pe baza unei cote stabilite în baza studiilor efectuate de institutele de cercetare şi universităţile din România.







Fostul ministru al Mediului vrea ca proiectul de lege să aibă susţinerea tuturor grupurilor parlamentare şi, de aceea, acesta va fi depus în cursul acestei săptămâni la Parlament, după ce va avea peste o sută de semnături de la toate partidele.