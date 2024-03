Filiala PNL Constanţa a prezentat duminică, 17 martie, oficial, candidaţii la funcţiile de primar al municipiului Constanţa, respectiv preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa. Aşa cum s-a anunţat recent, primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, va mai candida pentru încă un mandat, în timp ce primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, va candida pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa.





Bogdan Huțucă: "Am pus la punct tot calendarul legat de aceste alegeri. Toți pașii pe care trebuie să îi parcurgem. Am și votat un set de candidați. Zilele trecute am validat candidații la funcția de primar al municipiului Constanța, pe domnul Vergil Chițac și la funcția de președinte al CJC, pe Florin Mitroi. Avem cea mai bună ofertă electorală."







Florin Mitroi: „Am decis să intru în această cursă din mai multe motive. Trebuie să reprezentăm toți cetățenii acestui județ indiferent de etnie. Sunt conștient că nu pot să compar Valu lui Traian cu județul Constanța. Dar pot face ca în acest județ să se întâmple lucruri ca la Valu lui Traian. Trebuie să îmi construiesc o echipă care să muncească pentru cetățenii județului. Nu trebuie să rămânem un județ închis. Vreau să vă spun că înainte de a lua decizia, am vorbit foarte multe lucruri cu Bogdan Huțucă încât să îmi fac echipa așa cum vreau eu. Eu nu am grupuri de interese, nu am niciun om, decât șoferul personal. Voi face lucrurile să meargă în acest județ astfel încât să fiți mândri”.







Vergil Chițac: „Candidatura mea în partid era previzibilă. Am fost întrebat public, dar nu am răspuns pentru că era nepoliticos să mă pronunț înainte. A trebuit să îmi găsesc și motivația. Dorința mea este ca orașul acesta să meargă înainte, lucru care trebuie să se întâmple indiferent de cine îl conduce. Oamenii trebuie să aibă încredere. Nu am un sondaj de opinie, însă discuțiile pe care le-am purtat cu colegii mei mă fac să cred că există o masă mare de oameni care îmi susțin candidatura. Acest lucru m-a determinat să candidez. Accept cu onoare această nominalizare a mea în funcția de candidat la Primăria municipiului Constanța și accept și responsabilitatea. Florin Mitroi are o mare experiență atât politică cât și administrativă. Are tot suportul meu. Eu estimez că prezența lui în această campanie pe care o va câștiga, este un avantaj și pentru mine".







Bogdan Huțucă: "Desemnarea domnului Mitroi s-a făcut într-o ședință de CDJ. Au participat primarii și președinții de organizații județene. A fost o perioadă lungă în care nu am avut doar un sondaj. Au contat discuțiile purtate cu fiecare persoane în parte astfel încât să înțeleg ce fel de profil doresc cei care sunt liderii filialei PNL Constanța. Așa am ajuns să ne conturăm la 3 candidați, apoi la 2 candidați și așa am ajuns la concluzia că Florin Mitroi să fie candidat."







Florin Mitroi: „A trebuit să fiu convins de către colegii mei să intru în această cursă. Mi-au zis că sunt primar de 20 de ani și că am demonstrat că se poate. Mi-au spus că am o notorietate mare și că îi pot ajuta. În ultima săptămână am primit multe telefoane din toate colțurile județului și mi s-a spus că județul are nevoie de mine. Săgețile și intoxicarea cu care unii oameni au făcut-o la adresa noastră au avut menirea să ne dezbine echipa. I-au spus lui Vrabie că eu i-am făcut dosarele să meargă la pușcărie. Acest lucru a fost valabil și pentru Cristi Radu și pentru Anca Belu. Când am auzit așa ceva, am decis să intru în cursa aceasta. Știu că este nevoie de mine acolo".







Florin Mitroi: "Dacă s-ar putea aș vrea ca toți din PSD să fie contracandidați 3 în 1. Nu îmi este frică!"





Bogdan Huțucă: "Noi suntem o formațiune vie și totul se întâmplă intr-un mod dinamic. Fiecare lider formal sau informal are dreptul să își facă propriile alegeri. În situația în care Mitroi ar fi ales să rămână la Valu, noi aveam deja setat un profil de candidat. Ne trebuia un om care este pro dezvoltare și un om care știe să pună pe masă ceea ce-a făcut. Din această perspectivă eu respect gestul lui George Scupra, acela de a intra într-o cursă internă dar și aceea de a fi parte din decizia ca Florin Mitroi să fie candidat la CJC."







Florin Mitroi: "Mă interesează colaborarea cu toți primarii indiferent de culoarea politică. Știu ce ar trebui să facă un președinte de CJC în relația cu UAT-urile. Trebuie să fac o echipă care să lucreze în slujba cetățenilor. Trebuie să atragem investitori. Trebuie să facem parcuri industriale. Nu ne punem întrebarea de ce nu avem așa ceva? Intru în cursa pentru cetățenii acestui județ. Nu am alergat niciodată după funcții. Am renunțat la liniștea și confortul meu."





Bogdan Huțucă: "Am trecut printr-o perioadă agresivă. Cei de la PSD au o capacitate majoră de a minți. Suspiciunea este contagioasă. Motivul pentru care ei au această abordare este că noi suntem cea mai mare forță politică din Constanța. Ei sunt disperați. De aici și unele tactici care au depășit orice limită a bunului simț."



Bogdan Huțucă: "Au plecat trei primari din PNL la PSD. Aici este filiala PNL Constanța, nu este vreun lagăr. În realitate nu am pierdut niciun primar pentru că nu au avut loc alegerile. Fiecare membru are capacitatea de a-și decide singur destinul."



Bogdan Huțucă: "La anul avem alegeri în filiala PNL. Este o cursă deschisă. Tocmai acest lucru dă dinamica unui partid. George Scupra este parte din echipă, este un om valoros. Nu cred că ar putea părăsi partidul."