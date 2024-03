Rafael Nichita, candidat PNL la Primăria Năvodari: "Sunt pregătit să duc această luptă"

Organizaţia PNL Constanţa a desemnat şi candidatul pentru Primăria Năvodari. Acesta este Rafael Nichita, un politician care în trecut a făcut parte din Partidul Social Democrat. Nichita a făcut anunţul pe pagina sa oficială de Facebook şi a explicat că este pregătit pentru alegerile locale care vor urma.







"Împreună, începând de astăzi, trebuie să avem curajul să sperăm că și în orașul nostru este vremea schimbării!Am fost desemnat candidat pentru funcția de primar al orașului Năvodari din partea organizației PNL. Este un lucru care mă onorează și totodată mă responsabilizează, față de dumneavoastră, de copiii noștri, față de viitorul orașului.Am așteptat acest moment și nu am dat curs acuzelor și bârfelor vehiculate în ultima perioadă. Ba că aș fi pesedist vopsit, ba că aș fi omul lui Chelaru, ba că aș avea parti-pris-uri cu diverse persoane… lista este lungă.Mulți dintre dumneavoastră mă cunoașteți foarte bine, alți dintre dumneavoastră poate doar ați auzit de mine. Înainte de a vă formula propriile concluzii, vă rog, analizați pașii pe care îi vom face în această campanie. Haideți să ne concentrăm pe fapte, nu pe acuze nefondate și dezinformări care vin din neputința și disperarea actualei administrații.DA am fost membru PSD....DA, am lucrat cu Florin Chelaru ....și DA am demisionat din PSD pentru că interesele lor personale erau mai importante decât interesele comunității.DA, am fost contactat de diverși pentru a-mi oferi o poziție cu miza de a-i sprijini DAR am refuzat, motiv pentru care au și început aceste campanii de denigrare împotriva mea.Soarta orașului o decideți dumneavoastră, nu Rafael Nichita, nu contracandidații mei!Mulțumesc echipei PNL Constanța pentru încrederea acordată. Sunt pregătit să duc această luptă care nu va fi simplă, dar pe care o voi câștiga, numai cu ajutorul dumneavoastră!Năvodari are nevoie de o nouă abordare ! Doamne ajută!", este mesajul lui Rafael Nichita postat în urmă cu câteva minute, ca reacție la propunerea de candidatură la Primăria Năvodari.