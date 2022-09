Preşedintele CJC, Mihai Lupu, prezent la Hârşova cu ocazia deschiderii noului an şcolar

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, a participat astăzi, 5 septembrie, la deschiderea noului an şcolar 2022 – 2023, la Liceul Teoretic "Ioan Cotovu" din Hârșova."Dragii mei, vă doresc tuturor să porniți cu încredere în noul an școlar alături de dascălii voștri. Să vă bucurați de fiecare experiență din procesul de învățare, să comunicați cu profesorii și colegii voștri, să fiți curioși, să citiți, să descoperiți ce vă pasionează și să vă urmați cu încredere visurile. Să nu uitați că educația este garanția unui viitor mai bun, iar școala are un rol fundamental în modelarea unor personalități responsabile şi independente. Dragi profesori, vă doresc să pășiți, din nou, în clase cu la fel de multă pasiune, răbdare și devotament și să-i îndrumați pe tineri spre performanță.Mult succes, tuturor!", a declarat Mihai Lupu.