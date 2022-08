Reprezentanţii CJC, la raport! Iată realizările „echipei Lupu” până în momentul de faţă

„De la preluarea acestui mandat mi-am asumat o serie de obiective și mi-am canalizat toată experienta profesională pentru a rezolva anumite probleme. CJC este o echipă cu bune și cu rele. Toţi tragem la aceeași căruță. Vrem să oferim satisfacție oamenilor. Și vrem să ducem totul la bun sfârșit. Telefonul meu este deschis pentru toată lumea. Una dintre teme este o execuție bugetară după șase luni de zile. Ne-am săturat de foarte multe imagini frumos prezentate şi, de fapt, realitatea nu este asta. Una dintre probleme este sistemul integrat al managementului deșeurilor. Acest proiect valorează aproximativ 60 de milioane de euro și, dacă nu l-am fi închis, ar fi trebuit să returnăm acești bani”, a explicat Mihai Lupu.





Tot președintele CJC a afirmat că un alt obiectiv a fost scoaterea din insolvență a Regiei Județene de Drumuri şi Poduri Constanţa. Din anul 2020, din aproximativ 900 de kilometri de drumuri județene au fost preluați aproximativ 600 de kilometri de către Consiliul Judeţean Constanţa. În continuare, Mihai Lupu a vorbit şi despre eventualitatea construirii unui nou spital în Dobrogea.





„La spital, din 2016, am reușit să finalizăm un proiect care rămăsese neterminat. S-a mers pe achiziții de echipamente. Am reușit să aducem la CJC terenul din Șoseaua din Vii nr. 1, care are ca destinație construcția unui spital judeţean regional. Un lucru care mă bucură foarte mult este că am primit de la Ministerul Sănătății un studiu de fezabilitate. Alaltăieri erau 150 de copii la pediatrie la Spitalul Județean. Este inadmisibil. Avem susținerea celor din coaliție. Sursa de finanţare va fi foarte clară. Vom fi incluși pe lista de credite guvernamentale. Practic, va fi un împrumut”, a declarat Mihai Lupu.



57 de proiecte, în lucru la Consiliul Judeţean Constanţa



Vicepreședintele CJC Petre Enciu afirmă că, în prezent, există un număr de 57 de proiecte de care CJC se ocupă.



„Acestea sunt în lucru și sunt în diverse stadii. Avem proiecte în implementare, în monitorizare sau în perioada de pregătire. Avem drumuri județene în lucru. Suntem mulțumiți de prestația constructorilor şi suntem optimiști că aceste proiecte se vor încheia până la finalul anului. Apoi sunt proiecte de cultură. Vorbim aici de Muzeul de Istorie, Delfinariu, Carsium sau Edificiul Roman cu Mozaic. La Hypogeu încă nu am obținut aviz de la Ministerul Culturii. Sunt 10 proiecte aflate în implementare, iar suma pentru aceste proiecte se ridică la 400 de milioane de lei. Mai avem 13 proiecte, iar multe sunt finanțate prin POIM. Avem proiecte de dotări la spitale. Avem proiecte pe îmbunătățirea tehnologiei din școli. Aceste contracte s-au semnat în acest mandat. Avem un proiect care privește DJ22A. Acest proiect a ieșit din garanție. Avem proiecte finalizate în acest mandat. Extinderea Delfinariului este, de asemenea, un proiect finalizat. Mai avem 24 de proiecte aflate în pregătire. Unul dintre ele este Ansamblul Rupestru de la Murfatlar”, a afirmat Petre Enciu.



În completare, celălalt vicepreședinte CJC, Stelian Gima, a reamintit faptul că pe parcursul a două săptămâni a avut atribuții de președinte CJC, în absența președintelui Mihai Lupu.



„Reprezentanții Camerei de Conturi şi-au pregătit un audit financiar. Au fost două ședințe comune. Una cu referire la recomandările Camerei de Conturi, iar cealaltă a avut ca subiect principal concilierea. În ultimii 18 ani, acești doi ani în care ne-am întâlnit cu dânșii sunt ani în care ei au avut parte de comunicare cu noi. Am primit niște recomandări. Ele vor fi publicate pe site-ul CJC, pentru că sunt informații publice. Sunt 13 recomandări. În mare parte din ele eu le-aș numi că sunt simple. Cam acestea ar fi concluziile întâlnirii cu reprezentanții Camerei de Conturi”, a concluzionat Stelian Gima.





Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, împreună cu cei doi vicepreşedinţi, Stelian Gima şi Petre Enciu, au organizat miercuri o conferinţă de presă în Sala „Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ. Cei trei au vorbit despre proiectele pe care CJC le-a implementat până la această oră şi despre cum vor fi acestea gestionate pe viitor.Mihai Lupu a fost primul care a luat cuvântul în cadrul conferinţei şi care a încercat să explice cât de mult s-a implicat Consiliul Judeţean Constanţa pentru a rezolva problemele din Dobrogea.