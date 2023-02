Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, primit de Klaus Iohanis la Palatul Cotroceni. „Mulţumim, România!”

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită la Cotroceni de către preşedintele României, Klaus Iohannis. Aceştia au discutat despre problemele provocate din cauza războiului dintre Rusia şi Ucraina.Klaus Iohannis a asigurat-o pe Maia sandu că România va fi întotdeauna alături de Republica Moldova şi va ajuta aşa cum va putea.„Este o deosebită plăcere să vă primesc aici la Cotroceni. România și Republica Moldova au relații cu totul speciale, cu fiecare zi mai solide. Împărtășim o comunitate de limbă, cultură și istorie și am construit o colaborare sinceră și eficientă. Parcurgem crize de proporții istorice. A fost un an extrem de dificil și pentru Republica Moldova, stat afectat profund și direct de consecințele acestui război. Liderii Republicii Moldova și cetățenii săi s-au ridicat la înălțimea provocărilor. Au fost atacuri hibride menite să deraieze cursul pro-european al Republicii Moldova. Vă felicit pentru numirea noului Guvern. Amenințările asupra ordinii contstituționale a Republicii Moldova sunt deosebit de îngrijorătoare. România condamnă acțiunile ruse. Vă asigur că Republica Moldova nu e singură în fața acestor pcovocări. Am solicitat sancționarea de către UE a celor care doresc subminarea statului de drept în Republica Moldova. România a acționat hotărât în sprijinul Republicii Moldova, oferind combustibil, sprijin bugetar direct și energie electrică”, a declarat printre altele preşedintele Klaus Iohannis.De partea cealaltă, Maia Sandu a avut un discurs emoţionant prin care a lăsat să se înţeleagă că Republica Moldova are nevoie de ajutorul României, dar şi de ajutorul Uniunii Europene.„Ştim că sângele apă nu se face şi relaţia noastră este cea mai bună dovadă. Trebuie să rezistăm în această perioadă complicată. Îi sunt recunoscătoare domnului preşedinte al României pentru atenţia deosebită acordată nouă. Parteneriatul nostru strategic înseamnă beneficii pe multe domenii. Trebuie să fim uniţi. Legătura cât mai strânsă între Chişinău şi Bucureşti are un impact bun asupra noastră. Suntem tot mai aproape de Europa. Din păcate această bucurie este umbrită de acest război. Rusia a invadat o ţară vecină cu noi, o ţară care vrea să fie liberă. Ucraina ţine piept cu brio. Noi suntem protejaţi de scutul ucrainenilor. Războiul aduce moarte şi distrugere. Republica Moldova trece prin provocări grele. Trebuie să facem faţă şantajului energetic. Republica Moldova rămâne în picioare şi demnă în drumul său spre Uniunea Europeană. În timp ce unii ne şantajează, alţii ne îmbrăţişează. Au vrut ca Moldova să cadă, dar noi rămânem în picioare. Mulţumim, România!”, a declarat Maia Sandu.