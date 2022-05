Primăria Cernavodă a dat startul campaniei de ecologizare cu ajutorul programului „Curăţăm România”

În cadrul acestei acțiuni demarate de Primăria Cernavodă s-au colectat aproximativ 1.000 de saci, însumând 40 de tone de deșeuri cu obiecte din plastic și alte materiale dăunătoare mediului. Pentru a fi eficienți și pentru a acoperi o arie cât mai largă, participanții s-au grupat în echipe, iar acțiunea s-a desfășurat sub forma unei competiții colegiale, care la final a fost încununată de mulțumirea sufletească a fiecărui participant. Volumul este unul uriaș, la fel și amenințarea pentru mediul înconjurător, iar deșeurile aruncate în natură reprezintă o problemă pentru sănătatea oamenilor și a animalelor.





Evenimentul a reușit să atragă voluntari din toate domeniile de activitate, în special din cadrul instituțiilor publice (școli, Primărie, Jandarmerie) și câțiva cetățeni cu spirit civic.





„Ne propunem să ne implicăm activ și să organizăm noi campanii similare, arătând astfel că schimbarea vine din inițiativa fiecăruia dintre noi. Conducerea administrației publice locale le mulțumește tuturor celor care au dat dovadă de responsabilitate, spirit civic și implicare în lupta pentru un mediu mai curat şi îi invită pe cât mai mulți dintre cetățenii acestui oraș să se implice în campaniile următoare, să lase treburile zilnice pentru câteva ore, oferindu-se astfel să ajute la păstrarea mediului înconjurător curat și sigur. Prin aceste gesturi simple, vom trăi într-un oraș mai curat, care să ne ofere siguranță, fără să ne simțim vulnerabili, punând sănătatea noastră pe primul loc”, a declarat primarul oraşului Cernavodă, Liviu Negoiţă.





Acesta a fost primul eveniment din acest anul în curs, din cadrul unei serii de campanii pe care Primăria Cernavodă urmează să le desfășoare în primăvară, vară și toamnă. Simpla participare în activitatea acestui proiect reprezintă o decizie de acceptare și îmbrățisare a unei cauze care contează cu adevărat. Ulterior, se pot prezenta exemple pozitive și, totodată, se poate declara faptul că oraşul Cernavodă este pe drumul cel bun. Cauza generală întregește valori precum: mai multă reciclare, mai puţine depozite de deşeuri, o natură mai curată și un aer mai bun de respirat. Toate acestea, cu perseverență și inițiative precum cele pe care administrația publică locală le promovează, vor conduce treptat spre o calitate sporită a vieții.





„Primăria mulțumeşte atât voluntarilor implicați în eveniment, dar și unor reprezentanți ai mediului de afaceri de pe raza orașului, care au dorit să se implice, necondiționat, oferind astfel participanților materialele necesare desfășurării acțiunii în condiții de siguranţă (saci, mănuşi, apă etc)”, au mai spus reprezentanţii administraţiei locale din Cernavodă.





Peste 750 de voluntari din Cernavodă au participat, zilele trecute, la campania „Curățăm România” care se desfășoară la nivel national, sub sloganul „Vrem o țară fără deșeuri abandonate!”Echipați corespunzător cu saci și mănuși de protecție, elevi din școlile cernavodene însoțiți de profesori, salariați ai Societății Comerciale Gospodăria Comunală SRL, alături de angajați ai Primăriei și reprezentanți ai forțelor de ordine de pe raza orașului, dar și de cetățenii cărora le pasă să trăiască într-un mediu curat, au participat la colectarea deșeurilor de pe terenurile neutilizate și zonele verzi din vecinătatea Canalului Dunăre - Marea Neagră. Acțiunea s-a desfășurat și în zonele periferice ale orașului care nu aparțin domeniului public sau privat, pe care administrația publică locală nu are competență pentru ecologizarea lor (terenuri ale CFR, ale Căilor Navigabile etc). Acțiunea a fost organizată cu toate măsurile de siguranță, pe baza recomandărilor prevăzute în ghidul campaniei.