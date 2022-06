Primăria Cumpăna deplânge trecerea în nefiinţă a Olgăi Duţu

Administrația Publică Locală a comunei Cumpăna deplânge trecerea la cele veşnice a doamnei profesor Olga Duţu, personalitate cunoscută şi complexă a Dobrogei, dascăl şi scriitor constănţean de prestigiu, care lasă în urmă moștenire o carieră prodigioasă de dascăl și creator de școală, dar și de scriitor publicat, eseist și critic literar.Doamna Olga Duţu trăieşte prin urma adânc lăsată în sufletul celor care au cunoscut-o, prin faptele și acțiunile sale.Durerea nu poate fi alinată decât prin rugăciune, comemorare pioasă și recunoștință pentru tot ceea ce a dăruit de-a lungul întregii sale vieți.În aceste clipe de adâncă tristeţe transmitem sincere condoleanțe și profundă compasiune familiei îndurerate!Cu o rugăciune, o candelă aprinsă, o floare și un gând pios, ne luăm rămas bun și ne rugăm Bunului Dumnezeu s-o odihnească în pace și lumină. Îngerii s-o însoţească, ruga familiei s-o ajute, Dumnezeu s-o aşeze în cetele celor drepţi!