Primăria Medgidia renovează Muzeul de Artă „Lucian Grigorescu”

Deși are o valoare istorică și arhitecturală inestimabilă și este înscrisă în lista monumentelor istorice, clădirea Muzeului de Artă „Lucian Grigorescu” din Medgidia zace în paragină de ani buni. A funcționat începând cu anul 1964, în 1975 a devenit secție a Muzeului de Artă Constanța și, după zeci de ani în care nicio autoritate nu a făcut vreo investiție, în 2009 conducerea Consiliului Județean Constanța a decis că arta nu este profitabilă, iar muzeul de la Medgidia a fost golit și închis.Vestea bună pentru întreaga comunitate locală vine după ani întregi de demersuri susținute de primarul Valentin Vrabie.Drept urmare, Primăria Medgidia a scos recent la licitație contractul pentru execuția lucrărilor în cadrul obiectivului de investiție „Renovare integrată a Muzeului de Artă „Lucian Grigorescu”.Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii în clădirile publice, care să asigure o creștere a ocupabilității, numărului de vizitatori și favorizarea unui spațiu de recreere, educare și promovare ale valorilor artistice și de creație. Clădirea reabilitată va beneficia de un consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.Potențialul de economisire al energiei în clădirile publice ar putea fi tradus în economii semnificative de combustibil convențional. Implementarea măsurilor de eficiență energetică în infrastructura educațională va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață a populației prin: îmbunătățirea condițiilor de confort interior; reducerea consumurilor energetice; reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie; eficientizarea modalității de organizare a actului educațional prin crearea de condiții optime.Printre lucrările propuse se regăsesc reparații la elementele structurale, reabilitarea plăcii de pe sol, prin refacerea acesteia, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente uși și ferestre cu o tâmplărie performantă din punct de vedere energetic, conservarea și restaurarea pardoselilor interioare din marmură și păstrarea și restaurarea suprafețelor de sgrafitto din marmură.„Finanțarea a fost obținută prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat, subprogramul proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile aflate în proprietatea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale”, a declarat primarul Valentin Vrabie.Valoarea estimată fără TVA este de 10.832.126,71 de lei. Ofertele se pot depune până la data de 04.03.2024, ora 15:00.Reamintim că, în perioada 1964-1975, Muzeul de artă "Lucian Grigorescu" a funcționat într-o clădire nepotrivită pentru acest gen de instituție. În anul 1975, muzeul s-a mutat în clădirea fostului liceu, devenind secție a Muzeului de Artă Constanța. Ulterior, au avut loc lucrări de întreținere și reparații în măsura bugetului. În cele din urmă acoperișul construit din eternită n-a mai rezistat, iar apa începuse să se infiltreze în pereți. Mai mult, muzeul nu mai avea căldură, întrucât centrala era comună cu liceul vecin, care între timp și-a făcut instalație proprie.Colecția organizată în cadrul muzeului era alcătuită din peste 100 de lucrări de pictură, sculptură, grafică sau de ceramică ale artiștilor români, fiind ilustrate imagini cu peisajul dobrogean. Dintre artiștii consacrați îi putem menționa pe Lucian Grigorescu, Ion Jalea, B. Caragea, Marius Bunescu, Camil Ressu, Alex Steriadi, Sabin Popp, Samuel Mutzner sau Iosif Iser.Pentru cei care nu ştiu, marele pictor Lucian Grigorescu s-a născut în Medgidia și de aceea una dintre încăperile muzeului îi purta numele. Acolo puteau fi admirate multe dintre lucrările și ustensilele pe care le-a folosit în timpul activității sale.Să sperăm, că lucrurile vor reveni la normal iar muzeul va redeveni o emblemă a Municipiului Medgidia.Potrivit administraţiei publice, dacă lucrurile decurg normal, ordinul de începere a lucrărilor va fi dat în luna mai a acestui an.