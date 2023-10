De regulă, atunci când un om este condamnat şi, mai ales, deţine o funcţie publică, opinia publică aşteaptă anumite răspunsuri de la acesta pentru a-şi putea forma o părere. Mulţi, aleg tăcerea, dar aşa cum spune o veche zicală românească, „şi tăcerea este un răspuns”. Ei, bine, fostul primal al municipiului Medgidia, pentru că aşa putem să îi spunem de acum, Valentin Vrabie, a ales să nu tacă după toate problemele pe care le-a avut în ultimul timp.Valentin Vrabie a fost condamnat definitiv la 1 an şi 7 luni de închisoare cu suspendare pentru fals intelectual, motiv pentru care și-a pierdut mandatul de primar. De asemenea, el nu va mai avea voie să candideze la vreo funcție publică timp de doi ani de zile. Fostul edil a organizat joi o conferinţă de presă în cadrul căreia a lămurit toate aspectele legate de speţa care îl vizează.În momentul în care a intrat în sala de conferinţe, Valentin Vrabie se aştepta să fie doar el şi presa, doar că, surpriză! Sala a fost plină de angajaţi ai Primăriei Medgidia care au făcut echipă cu el şi care regretă plecarea lui. Pentru început, Valentin Vrabie a explicat clar în ce situaţie se află în momentul de faţă.„Am câteva lucruri de prezentat. Sunt de 7 ani primarul municipiului Medgidia iar acum voi da curs lucrurilor pe care le-am realizat în acești ani. De 3 ani de zile de când am fost trimis în judecată am evitat să ies public, la evenimente. Am vrut să las ca lucrurile să decurgă normal. Sunt condamnat cu suspendare pentru fals intelectual. S-au auzit o mie de variante. S-a eliberat un certificat fiscal de la Primăria Medgidia pentru că eu, ca primar și ca un om responsabil, semnez toate documentele. S-a eliberat acest certificat, iar dintr-o eroare de program, s-a constatat că un agent economic avea 15.000 de lei datorie. Sunt acuzat că eu am eliberat acel document deși eu nu am acces în baza de la taxe și impozite. Sunt acuzat ca i-am dat certificatul pe zero și el avea datorii. Acest certificat nu a produs efecte negative. Nu a accesat fonduri europene, nu a făcut împrumut la bancă. Am ajuns în judecată, în primă instanță am contestat. Există doi martori protejați. Mi s-a respins contestația. Probele cu martori protejați sunt ilegale. S-a ales să se repună acei martori protejați și mi-au dat condamnare cu executare. Am făcut apel și în final am fost condamnat cu suspendare. Acest lucru îmi interzice sa mai fiu primarul municipiului Medgidia”, a dezvăluit Valentin Vrabie.Emoţie până la lacrimi şi un discurs demn de un omA urmat apoi un moment în care Vrabie a făcut public un raport de activitate pentru cei 7 ani în care a fost primar al municipiului Medgidia.Evident că a avut cu ce să se laude pentru că acele proiecte au fost implementate, iar unele dintre ele sunt în continuare în implementare, la iniţiativa sa. După prezentarea tuturor proiectelor, a urmat un moment de-a dreptul emoţionant.În timpul prezentării, majoritatea oamenilor prezenţi la conferinţă au fost impresionaţi până la lacrimi, iar în acel moment Valentin Vrabie nu şi-a mai putut stăpâni emoţiile. A rostit o rugăciune și cu lacrimi în ochi a ieşit din sală pentru câteva minute pentru a se calma, iar apoi s-a întors pentru o ultimă declaraţie.Astfel, a spus că, pe viitor, va fi consilierul onorific al viceprimarului cu atribuţii de primar al municipiului Medgidia, Nicolae Păun.La final, ca un om integru ce se prezintă, Valentin Vrabie a tras şi concluziile.„Îi iubesc pe toți, chiar și pe cei care mi-au făcut rău. Am primit mii de mesaje. Cinci ani jumătate am fost anchetat, am avut 154 de dosare penale, nu m-am văitat niciodată. Ceea ce s-a întâmplat în 153 de dosare, totul a fost verificat. Tot ce s-a făcut în Medgidia a fost verificat. În spate a fost suferința. Majoritatea angajaților primăriei au fost chemați la audieri și amenințați. Într-un mod groaznic. Nu ar fi corect astăzi să zic prea multe. Nu am ieșit în această perioadă să zic nimic. Voi încerca o cale de atac. Pentru că este vorba de eticheta mea. Nu e corect, pentru mine, pentru copilul meu, nepoții mei. Am fost chemat miercuri la 7 dimineața la audieri, apoi au amânat pentru sâmbătă la ora 10.00. Acei doi dușmani, şi aici vreau să vă spun că poate fiecare dintre noi avem cel puţin doi duşmani, pot fi martori sub acoperire. Știu cine sunt acei martori pentru că ei nu au fost la muncă în acea zi. Sunt angajați ai primăriei. Ei au prejudiciat milioane de lei. Ei sunt sfinți și eu sunt condamnat. Nu este sfârșitul carierei mele. De mâine voi fi om. Domnul viceprimar mi-a propus să fiu consilierul onorific al dumnealui pentru coordonarea zonei economice de dezvoltare a municipiului Medgidia. Am acceptat. Fără bani. În 19 ani de când am făcut administrație, tot salariul l-am donat. Nu știu dacă voi fi suspendat din PNL. S-a vrut să fiu scos din cărți pentru alegerile din 2024. Administrația este joc de echipă, iar eu știu să joc pe toate posturile. Fiul meu nu va candida niciodată. El nu poate suporta această chestiune. Eu în 19 ani nu am avut o zi de concediu. Aș lua-o oricând de la capăt. Din calitate de consilier mă voi ocupa de toate proiectele pe care vi le-am enumerat. Să fie sănătoși acei martori. I-am iertat”, a concluzionat Valentin Vrabie.