live text Valentin Vrabie, declaraţii de presă, la Medgidia, după condamnarea sa definitivă

În aceste momente, la Casa de Cultură din Medgidia, Valentin Vrabie susține o conferință de presă, la două zile după ce a fost condamnat definitiv la un an și șapte luni de închisoare cu suspendare.

Valentin Vrabie: "Am câteva lucruri de prezentat. Sunt de 7 ani primarul municipiului Medgidia iar acum voi da curs lucrurilor pe care le-am realizat în acești ani. De 3 ani de zile de când am fost trimis în judecată am evitat să ies public, la evenimente. Am vrut să las ca lucrurile să decurgă normal. Sunt condamnat cu suspendare pentru fals intelectual. S-au auzit o mie de variante. S-a eliberat un certificat fiscal de la Primăria Medgidia, eu ca primar și ca un om responsabil, semnez toate documentele. S-a eliberat acest certificat, iar dintr-o eroare de program, s-a constatat că un agent economic avea 15.000 de lei datorie. Sunt acuzat că eu am eliberat acel document deși eu nu am acces în baza de la taxe și impozite. Sunt acuzat ca i-am dat certificatul pe 0 și el avea datorii. Acest certificat nu a produs efecte negative. Nu a accesat fonduri europene, nu a făcut împrumut la bancă. Am ajuns în judecată, în primă instanță am contestat. Există doi martori protejați. Mi s-a respins contestația. Probele cu martori protejați sunt ilegale. S-a ales să se repună acei martori protejați și mi-au dat condamnare cu executare. Am făcut apel și în final am fost condamnat cu suspendare. Acest lucru îmi interzice sa mai fiu primarul municipiului Medgidia"



















Valentin Vrabie: "Dacă este drept sau dacă nu este drept, doar Dumnezeu va judeca. Am reabilitat două blocuri în Medgidia. Am reabilitat Liceul Nicolae Bălcescu cu o investiție de 10 milioane de lei. Am reabilitat grădinița 11 și grădinița Piticot cu o investiție de 2 milioane de lei. Am reabilitat mai multe grădinițe, inclusiv pe cea din Valea Dacilor. Am reabilitat trama stradală, 16 km în Medgidia și 50 de km de trotuare în municipiul Medgidia. Am implementat proiecte pentru modernizarea actului administrativ. Am modernizat strada Cocorilor și am reabilitat sediul Poliției Locale. Am amenajat parcul de la IMUN și un alt parc, în zona Intim. Am amenajat alte trei locuri de joacă. Am construit 8 terenuri de sport. Am modernizat Policlinica din Medgidia cu o investiție de 22,5 milioane de lei cu bani de la Guvernul Turc. Am început reabilitarea spitalului Medgidia. O investiție de 22 de milioane de lei. La ora aceasta Spitalul Medgidia este acreditat în categoria 3"













Valentin Vrabie: "La această ora se mai lucrează la reabilitarea Consiliului Local Medgidia, școlile gimnaziale Spiru Haret, Ion Luca Caragiale și Lucian Dragomirescu. Cetățeanul trebuie să fie servit la timp și în siguranță. Am dotat cu mobilier și materiale didactice unitățile de învățământ. Schimbăm toată aparatura și tot mobilierul. Proiectul este în implementare. În licitație publică este construirea de locuințe pentru tineri, 23 de milioane de lei. Am obținut finanțare pentru mobilierul urban din stațiile de autobuz. Prima investiție făcută dee la 0 în Medgidia este construirea unei creșe. Ea este în lucru și sperăm ca până la finalul anului să fie finalizata. Mai vorbim despre reabilitarea infrastructurii în Valea Dacilor. Am achiziționat o bază sportivă care era în ruină și pe care acum am început să o modernizam. Investiție de 5 milioane de lei. 41 de milioane investiția în infrastructura de drumuri și 22 de milioane în rețeaua de gaze"