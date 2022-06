Edilul Valentin Vrabie a inaugurat Parcul IMUM din Medgidia, de Ziua Copilului

„Este un moment important pentru municipiul Medgidia și, în special, pentru cartierul IMUM, unde eu am locuit 25 de ani și am constatat că cea mai mare nevoie în acest cartier era lipsa unui parc de joacă pentru copii și de agrement pentru adulți. Cu puțină trudă, de vreo trei ani și jumătate, am reușit să achiziționăm acest teren pe care s-a construit parcul, pentru că era o luptă între cei care voiau să construiască blocuri și noi, cei care voiam să construim acest frumos parc”, a spus edilul Valentin Vrabie.











Parcul se întinde pe o suprafață de peste 12.000 de metri pătrați și cuprinde un amfiteatru în aer liber, având în zona centrală și un pad splash cu fântână arteziană, o zonă de promenadă, formată din alei amenajate, spațiu verde format cu mixuri de plante perene-flori, sute de arbori din diferite specii și gard viu pentru delimitarea zonelor și gazon, trei zone amenajate cu locuri de joacă pentru copii cu vârste cuprinse între 3 – 5 ani, 6 – 9 ani și 10 – 12 ani, precum și o zonă de relaxare amenajată pentru persoane vârstnice. Reamintim că demersurile pentru înființarea acestei zone au început încă din anul 2017.











În altă ordine de idei, programul dedicat celor mici a continuat şi în Parcul „1 Mai” (zona skate) și a cuprins activități interactive, cinema în aer liber și disco party. Cei mici s-au putut bucura de locuri de joacă gonflabile, eroi de desene animate, mascote, animatori și cabine fotografice. Seara a fost animată de concertele susținute de artiștii momentului Yny Sebi, Juno și Cyutz și momente artistice ale trupelor de dans „The Fighters” și „Revolution family”. Pe tot parcursul evenimentului, participanții au beneficiat de înghețată gratuită!





În cadrul evenimentului, primarul le-a spus celor prezenţi că inaugurarea acestui parc este un vis împlinit atât pentru el, dar, cu siguranţă, și pentru locuitorii din Medgidia.