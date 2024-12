Primarul din Poarta Albă, Vasile Delicoti, cere ajutor. „Așteptăm ca Guvernul să își facă datoria!”

Fiecare comună din România, dar mai ales din judeţul Constanţa, încearcă să realizeze proiecte care să fie benefice pentru bunastarea cetăţenilor şi pentru ca aceştia să beneficieze de toate condiţiile pentru un trai mai bun. Acest lucru se întâmplă şi în comuna Poarta Albă, acolo unde primarul Vasile Delicoti a implementat proiecte şi continuă să le implementeze, însă depinde de foarte multe fonduri care vin din alte părţi decât din interiorul bugetului local.Invitat la o emisiune televizată la postul de televiziune Antena 3 Constanţa, parte a trustului de presă Cuget Liber, Vasile Delicoti a explicat că situaţia nu este tocmai roz la Poarta Albă, deşi s-au implementat mai multe proiecte.„Anul 2024 a fost un an bun dacă ne uităm la realizări. Vorbesc despre lucrările care s-au executat, ce se face în momentul de faţă, ce avem în execuţie şi ce va urma pe viitor. Dacă ne raportăm la modul în care au funcţionat lucrurile din punct de vedere al documentelor şi la plăţi şi rambursări, la relaţia pe care am avut-o cu autorităţile care trebuie să prelucreze documentele pe care noi le facem şi să ne deconteze situaţiile de plată şi facturile, lucrurile au mers foarte prost. A fost un an în care nu s-a făcut rectificare bugetară în vara anului 2024, bani nu au fost suficienţi şi aţi văzut că deficitul la final de an este foarte mare. Acest lucru a făcut ca decontările să meargă foarte greu. S-au mărit pensii,s-au mărit salarii şi acest lucru a făcut ca partea de investiţii să aibă foarte mult de suferit. Practic, decontarea facturilor către constructori a fost destul de greoaie. Este puţin ştiută situaţia reală. Indiferent că obţii fonduri europene sau fonduri naţionale, banii nu vina a doua zi în buget. Noi facem toate documentele, le trimitem la autorităţile de management şi de acolo ni se fac plăţile. Noi stăm la mâna autorităţilor centrale să ne deconteze aceşti bani. Lucrul acesta îngreunează procesul de implementare a proiectului”, a transmis Vasile Delicoti.Primarul spune că şi-ar dori ca administraţia locală să aibă suficenţi bani pentru a dezvolta proiecte din bugetul propriu, însă nu se întâmplă acest lucru şi atunci explică faptul că este foarte greu să se descurce.„Dacă am avea bani am face proiecte pe banii noştri şi nu am mai sta să ne chinuim cu aceste decontări de la minister sau de la fonduri europene. Din păcate nici un buget al unei localităţi nu permite dezvoltarea. Din acest buget abia funcţionăm. Reuşim doar să facem câteva documentaţii prin care obţinem finanţări. Ceea ce este destul de greu. Noi, la Poarta Albă, ne-am permis să ne împrumutăm din trezorerie astfel încât să luăm bani pentru a duce proiectele la capăt, ceea ce este un lucru bun. Noi am luat un credit în ideea că guvernul îşi va face datoria şi vom putea deconta acei bani. Am plătit constructorii pentru a face reţeaua de gaze. Vorbim despre un proiect foarte mare, de 10 milioane de euro, un proiect foarte important pentru localitate din punct de vedere al dezvoltării şi a atragerii investitorilor, dar şi pentru cetăţeni. Din păcate, deşi erau discuţii şi ni se spunea că în aprilie 2024 vom fi preluaţi de administraţia fondului pentru mediu, am ajuns în luna octombrie să se întâmple acest lucru, adică să se dea o ordonanţă. Nici în ziua de azi nu ni s-au decontat banii, bani pe care noi i-am plătit deja către constructori, avem credite, plătim rate la trezorerie, ceea ce ne îngreunează activitatea. Suntem practic în incapacitatea de a ne plăti la timp facturile la timp către furnizorii de servicii. Aşteptăm ca guvernul să îşi facă datoria”, a explicat Vasile Delicoti.