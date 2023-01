Primarul din Poarta Albă, Vasile Delicoti, despre planurile pe care le are în 2023

Comuna Poarta Albă s-a dezvoltat destul de mult în anul 2022 şi acest lucru s-a întâmplat şi prin meritul administraţiei locale care a demarat şi a implementat mai multe proiecte. Primarul din Poarta Albă, Vasile Delicoti, a vorbit despre bugetul pe care primăria îl va avea în acest an şi apoi a explicat că localitatea are nevoie de mici investitori care să contribuie la bugetul administraţiei locale.„În primul rând vreau să vă vorbesc despre bugetul din acest an. Nu este deloc modificat. Noi avem un standard pe care îl respectăm. Ne dorim foarte mult să atragem fonduri europene şi dacă se poate şi naţionale. Acestea sunt şansele noastre de a ne crea un buget care să fie decent. Avem mai multe proiecte pe care trebuie să le implementăm şi pe unele să le ducem la bun sfârşit. Mai există varianta de a aduce alături de noi posibili investitori. Noi putem mări bugetul primăriei din taxele şi impozitele locale, dar asta nu se face peste noapte. Avem acel proiect cu reţeaua de gaze care încă nu este implementat. Eu cred că după ce se va concluziona ceva în legătură cu acest proiect, vom avea şi investitori. Putem avea pe viitor şi mici afacerişti care să vină în Poarta Albă. Şi asta ar fi foarte bine pentru că putem aduce muncitori şi din localităţile apropiate. Gândiţi-vă că suntem aproape de Medgidia, Murfatlar, Valu lui Traian şi chiar de Constanţa. Ne trebuie forţă de muncă calificată. Este adevărat că muncitorii trebuie plătiţi la un nivel decent. Dar acest lucru se rezolvă. Mai am şi proiecte pe infrastructură pe care vreau să le finalizez. Sper din tot sufletul să reuşesc”, a declarat Vasile Delicoti.Vasile Delicoti ne-a povestit şi despre proiectele sale pe care le are în prezent, dar şi de cele pe care le are pentru viitor.„Avem câteva proiecte în plan pentru care vrem să dăm drumul la licitaţie şi apoi la execuţie. Este vorba despre proiectul de asfaltare, care din punctul meu de vedere este unul dintre cele mai importante. Nu vă ascund faptul că proiectul cu gazele este de anvergură. Acesta este cel mai important şi vă spun că valorează nu mai puţin de 10 milioane de euro. Mai avem proiectele de apă canal şi aici includem şi reţeaua de canalizare. Legat de proiectul de asfaltare, lucrurile sunt simple. A trebuit să ne oprim cu lucrările pentru că au venit gazele. Şi atunci, ne-am lovit de acele străzi foarte înguste pe care nu se putea lucra în acelaşi timp. Am avut şi un proiect de apă care făcea parte din programul celor de la RAJA. S-au înlocuit nişte conducte şi astfel asfaltul a fost din nou spart. Am reuşit la un moment dat să asfaltăm din nou acea zonă din comună”, a mai spus Vasile Delicoti.Primarul a mai adăugat câteva detalii despre consumul de energie din localitate şi despre construirea unui parc cu panouri voltaice.„La acest moment nu ştiu dacă facturile la curent s-au dublat. Noi avem încă contract cu ENEL. Am avut un tarif special pentru iluminatul public pe timp de noapte şi acest lucru ne-a avantajat. Noi am trecut de ceva timp la iluminatul pe led, ceea ce înseamnă că facem destul de multă economie. Avem şi ceasuri electronice în localitate, astfel încât cetăţenii să se ghideze şi să ştie întotdeauna ce oră este în cazul în care nu au la ei ceas sau telefon. Mai lucrăm şi la un proiect pentru a face un parc cu panouri fotovoltaice. Momentan aşteptăm sursa de finanţare. Aceasta poate veni ori prin PNRR, ori pe fondul de mediu”, a concluzionat Delicoti.