Primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti, neagă vehement acuzațiile de ultraj

Primarul comunei constănțene Poarta Albă, Vasile Delicoti, este acuzat de ultragierea unei polițiste, după ce ar fi intervenit într-o situație care îi viza pe copiii săi.Incidentul a avut loc vineri după-amiază, pe strada Consilierilor din comuna Poarta Albă. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județeană (IPJ) Constanța susțin că unul dintre copiii primarului, un băiat de 16 ani, a fost depistat la volanul mașinii surorii lui. Chemat la fața locului, primarul ar fi ultragiat o polițistă.„La data de 17 decembrie a.c., în jurul orei 15.40, polițiști din cadrul Serviciului Rutier, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au identificat un minor, de 16 ani, care a condus un autoturism pe strada Consilierilor din localitatea Poarta Albă. În momentul în care tânărul a observat echipajul de poliție, acesta a oprit autoturismul, a coborât de la volan și a trecut pe locul din dreapta față, iar la volan a trecut un alt minor, de 16 ani, care a condus în continuare până când a fost oprit de polițiști. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că niciunul dintre cei doi tineri nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La fața locului s-a prezentat un bărbat, de 49 de ani, tatăl unuia dintre minori, care a ultragiat pe unul dintre polițiști, prin amenințare directă și aplicarea unei lovituri la nivelul abdomenului. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj.Totodată, au fost întocmite dosare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis”, se arată în comunicarea inspectoratului.Autoturismul despre care este vorba are o masă proprie între 400 și 550 de kilograme, este prevăzut cu un motor cu ardere internă, cu capacitate cilindrică de peste 45 cmc și poate fi condus de la 16 ani.Referitor la acuzațiile care i se aduc, primarul Vasile Delicoti le neagă cu vehemență și spune că s-a supus tuturor solicitărilor polițiștilor, inclusiv unei testări Drager pentru a i se stabili alcoolemia, ba chiar a fost încătușat pentru a fi dus la secția de poliție. În consecință, edilul va contesta acuzațiile aduse inclusiv pe cale legală.