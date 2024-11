Primarul din Techirghiol, Iulian Soceanu, ales prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Staţiunilor Balneare

Techirghiol este una dintre cele mai importante staţiuni balneoclimaterice din România şi acest lucru este dovedit an de an, având în vedere numărul mare de turişti care aleg ca destinaţie de vacanţă această localitate.Primarul din Techirghiol, Iulian Soceanu, a participat la finalul săptămânii trecute la şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei Naţionale a Staţiunilor Balneare şi Balneoclimatice din România.În cadrul reunii, edilul a fost ales prim-vicepreşedintele acestei asociaţii. Iulian Soceanu a fost foarte încântat de onoare care i s-a făcut şi a ţinut să transmită un mesaj către toţi susţinătorii săi chiar pe pagina sa oficială de Facebook.„În perioada 13-15 noiembrie 2024, am avut deosebita plăcere de a participa la ședința Adunării Generale a Asociației Naționale a Stațiunilor Balneare și Balneoclimatice din România (ANSBBR). În cadrul acestei întâlniri importante, am fost ales în funcția de prim-vicepreședinte al asociației.Este o onoare pentru mine să reprezint stațiunea balneară Techirghiol la cel mai înalt nivel al stațiunilor balneare și balneoclimatice din țară. Voi depune toate eforturile pentru a promova și susține dezvoltarea turismului balnear, astfel încât stațiunea Techirghiol să își mențină statutul de destinație de excelență în România.Vă mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru susținerea dumneavoastră continuă!”, a transmis Iulian Soceanu.