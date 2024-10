Organizația Județeană a PSD Constanța organizează, în aceste momente, o conferință de presă având ca temă reindustralizarea României.

Premierul Marcel Ciolacu și echipa sa au lansat Planul Național pentru Marea Industrie, un proiect ambițios ce vizează dezvoltarea economică a României, cu investiții de aproape două miliarde de euro.

La eveniment participă senatorul Felix Stroe, președintele PSD Constanța, Costin Răsăuțeanu, Eduard Martin.

„Scopul acestui program este de a stimula investițiile în zonele industriale astfel încât să se producă cât mai mult la noi în țară din ceea ce avem nevoie și să exportăm mai mult din ceea ce producem. Să avem o dezvoltare sănătoasă bazată pe producție! Este un proiect de țară asumat de premierul Marcel Ciolacu. Geneza și mai ales conținutul Planului Național pentru Marea Industrie arată încă o dată că premierul Marcel Ciolacu are capacitatea de a uni și de a lucra în beneficiul tuturor românilor. Face astfel o netă diferență față de contracandidații săi la președinția Românie”, afirmă Felix Stroe.



Același președinte PSD Constanța a explicat ce înseamnă Planul Național pentru Marea Industrie? „Înseamnă sprijin, prin scheme de ajutor de stat, în valoare totală de aproape 2 miliarde de euro (nu 3 miliarde de euro, cum prost a înțeles PNL) care să determine ori să completeze mari investiții industriale. Astfel: 500 de milioane de euro – ajutor de stat – vor susține investiții strategice în industria prelucrătoare; în același timp vor fi acordate facilități fiscale pentru investiții de peste 150 milioane de euro. Vor fi create locuri de muncă în regiunile cu un nivel sub media națională (PIB/locuitor). Un miliard de euro – schemă de ajutor de stat – se alocă marii industrii pentru decarbonizarea proceselor de producție și eficiență energetică. Un număr estimat de 30 de companii din metalurgie și industria chimică vor primi un sprijin de până la 100 de milioane de euro per beneficiar. Finanțarea se realizează majoritar din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră aferente României, iar investiția trebuie menținută 5 ani de la data finalizării acesteia. 250 de milioane de euro vor susține investițiile în producția de materii prime industriale (țevi, profile, bare, aluminiu, cupru etc.)”, a declarat liderul constănțean al social-democraților..