Rareș Bogdan: ”Nu am fost la DNA! Vă relatez o discuție cu soția mea, după ce au apărut stenogramele”

”Nu, nu am fost la DNA , nu am nicio legătură cu acest dosar Otopeni. Am văzut și eu stenogramele care au apărut în spațiul public. Erau 398 de pagini. Singura mea emoție în legătură cu aceste stenograme și vă relatez o discuție avută cu soția mea, în dimineața în care au apărut aceste stenograme.Așa cum se discută de peste 100 de ani în orașul lui Bucur, mulți se laudă cu ce relații au cu diverși oameni politici. Soția mea m-a întrebat dacă am vreo emoție și m-a întrebat dacă apare prin stenograme că aș fi fost cu vreo femeie pe undeva. I-am spus că nu am nicio emoție și nici cu vreo femeie nu am fost, asta pentru că te iubesc doar pe tine”, a spus Rareș Bogdan.În ceea ce privește dosarul măștilor falsificate în perioada pandemiei, Rareș Bogdan a spus că nu are nicio legătură. ”Nu am nicio legătură cu acest dosar. Nici nu îl cunosc pe domnul Gabriel Țuțu, parcă. La început am crezut că este o poreclă, dar nu este așa (...) Nu îl cunosc și nu am nicio legătură”.