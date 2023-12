Renovarea Teatrului de Vară „Jean Constantin” din Techirghiol a ajuns la final. "Putem spune că actorul are acum o casă, aici, unde s-a născut"

La rândul său, Florin Zisu, viceprimarul din Techirghiol, cel care a fost și manager de proiect a declarat: "Deși suntem în preajma sărbătorilor de iarnă vorbim de un teatru de vară. Suntem în ziua fericită în care încheiem acest proiect. Sunt oameni care vibrează și care consumă cultură. Acest proiect s-a născut din dorința de a avea o casă care poartă un mare nume. Am încercat să modernizăm acest teatru dar în 2018 a fost nevoie de reparații capitale. Îi mulțumesc domnului primar și echipei sale. Mi-a acordat încrederea dânsului personală în implementarea acestui proiect. Au fost probleme încă de la structură. Au fost câteva lucruri pe care le-am urmărit, în special modernizarea clădirii. Apoi, vorbim de echiparea și dotarea Teatrului de Vară. Este un obiectiv foarte important. Avem și bibliotecă, obiectiv de asemenea important. Am reabilitat și zona pietonală adiacentă a Teatrului de Vară. Am făcut ca acea zonă să fie una primitoare care să facă cinste orașului. Acolo tronează și un bust al maestrului Jean Constantin. Cei care au jucat în cele peste 82 de filme pe care le-a jucat Jean Constantin, cei mai mulți sunt decedați. Pe cei care sunt încă în viată i-am invitat aici să vadă Teatrul".







Iulia Irimia, responsabil financiar: "Pe lângă spusele domnului primar și ale domnului viceprimar nu pot să adaug foarte multe. Un bun proiect dus la sfârșit înseamnă un proces administrativ foarte stufos. În cadrul acestui proiect au fost depuse 7 cereri de rambursare, o cerere de plată și urmează încă o cerere de rambursare finală. Prin acest mecanism s-a obținut peste 95 la suta din valoarea contractată. Vă mulțumim tuturor!"

În aceste momente la Techirghiol are loc o conferință de presă în cadrul căreia se prezintă finalizarea proiectului "Modernizare și extindere Teatru de Vară și reabilitare trotuare din zona adiacentă în orașul Techirghiol". Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Obiectivul proiectului este acela de a contribui la coagularea comunității locale prin îmbunătățirea condițiilor de viață.„Ideea proiectului a fost acceptată pentru că situația Teatrului de Vară Jean Constantin a fost degradantă. Acest proiect vine în completarea altor şase proiecte care au fost implementate în orașul nostru. Orașul Techirghiol a depus un număr de şapte proiecte din care, astăzi, îl încheiem pe al VI-lea și săptămâna viitoare îl vom finaliza pe ultimul. Suntem în cazul fericit în care noi am reușit să facem acest lucru. Mulțumesc echipei și Consiliului Local pentru că ne ajută în implementarea acestor proiecte. În momentul în care am depus cerere de finanțare, echipa mea a muncit din greu și aşa am avut câștig de cauză. Acest proiect a avut o valoare de peste şapte milioane și jumătate din care contribuția orașului nostru a fost de 156 de mii de lei”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Iulian Soceanu.El a adăugat că, renovarea teatrului este o reuşită pentru comunitate.„Prin renovarea Teatrului Jean Constantin putem spune că actorul are acum o casă, aici, unde s-a născut. Încă odată vreau să mulțumesc tuturor. Vreau să mulțumesc societății care a reușit sa termine renovarea acestui imobil și, de asemenea, firmei de arhitectură pentru proiectul pe care l-a proiectat. Sper ca toate evenimentele culturale care se vor desfășura în acest imobil să îi bucure pe toți cetățenii orașului nostru. Astăzi orașul Techirghiol are la dispoziție infrastructura necesară pentru organizarea de evenimente culturale. Mai avem și Casa de Cultură şi Pavilionul Expozițional al Grădinii Botanice", a mai adăugat edilul Iulian Soceanu.