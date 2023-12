Guvernanţii îi pun în dificultate pe edili. Ce pregătiri a făcut primarul Iulian Soceanu pentru sărbători

În fiecare an, în oraşul Techirghiol, Primăria şi Consiliul Local s-a ocupat în preajma sărbătorilor de iarnă de copiii din localitate. Mai exact, aceştia au beneficiat de cadouri şi s-au bucurat nespus de mult. Acelaşi lucru se întâmplă şi în acest an, când, cu câteva zile înainte de Crăciun, elevii Liceului Emil Racoviţă vor primi daruri pentru a simţi din plin magia sărbătorilor de iarnă. Primarul Iulian Soceanu a oferit pentru Cuget Liber câteva detalii despre această acţiune.„Întotdeauna ne-am îndreptat atenţia către copiii din oraşul Techirghiol şi aşa vom face şi anul acesta. Pe data de 21 decembrie, în colaborare cu cei de la Liceul Emil Racoviţă, vom organiza o acţiune prin care vom oferi cadouri elevilor din localitatea noastră. Eu consider că aşa este normal şi nu avem de ce să nu facem lucrul acesta. Aceşti copii merită toate aceste atenţii din partea noastră şi merită să se bucure de sărbătorile de iarnă aşa cum este normal”, ne-a declarat Iulian Soceanu.Edilul ne-a povestit şi despre campania de oferire a tichetelor sociale pentru persoanele vârstnice, dar şi pentru persoanele neajutorate din Techirghiol.„Am început să primim cereri, prin Direcţia de Asistenţă Socială, pentru atribuirea de tichete sociale de Crăciun. Beneficiarii acestor tichete sociale vor fi persoanele majore din categoriile vulnerabile care nu depăşesc un venit de 1300 de lei pe lună de persoană şi ele trebuie să depună o cerere cu documentele justificative până la data de 15 decembrie. Tichetele au o valoare de 100 de lei de persoană şi se vor acorda în perioada 18-22 decembrie. Cei care se încadrează în această categorie trebuie să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere, o copie a buletinului, o adeverinţă a salariului net din luna precedentă depunerii cererii, un cupon de pensie, cupon de şomaj, cupon de pensii sociale şi cupon de indemnizaţie pentru handicap”, a specificat Iulian Soceanu.În acest an oraşul Techirghiol nu va mai fi decorat în totalitate cu lumini festive pentru sărbători din cauza ordonanţei de guvern care limitează cheltuielile administraţiilor locale, astfel că spiritul Crăciunului va fi simţit din plin doar într-o anumită zonă a localităţii.„Din păcate, pentru că legea nu ne mai permite, iluminatul festiv nu se mai face anul acesta din bugetul local. Şi în această situaţie, pentru acest sfârşit de an, am găsit mai multe firme private care ne-au sponsorizat şi am reuşit să amenajăm Piaţeta Centrală din oraşul Techirghiol. Le mulţumesc din suflet acestor firme pentru că ne-au ajutat să luminăm măcar o parte a oraşului şi cetăţenii noştri se pot bucura de spiritul Crăciunului. În acest an nu vom avea evenimente de genul concerte sau spectacole de teatru. Ne axăm pe ceea ce este prioritar”, a mai spus edilul.La final, Iulian Soceanu a ţinut să vorbească şi despre două proiecte de suflet pe care le are şi pe care promite să le finalizeze până la sfârşitul anului.„Nu în ultimul rând vreau să amintesc şi de două proiecte pe care le avem în derulare şi pe care trebuie să le finalizăm până la 31 decembrie. Este vorba despre modernizarea cartierului A202, un proiect de suflet al nostru şi despre modernizarea Teatrului Jean Constantin, de asemenea un proiect de care ne ocupă de foarte mult timp. Pentru demararea şi apoi finalizarea acestor proiecte am folosit bani din fonduri europene care ne-au fost de folos”, a încheiat Iulian Soceanu.