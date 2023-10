Primarul din Techirghiol, Iulian Soceanu, despre proiectele pe care le are în plan: "Trebuie să le finalizăm"

Oraşul Techirghiol se află într-o continuă modernizare şi începe să arate din ce în ce mai bine. Există o listă întreagă cu proiecte, unele care se află în implementare şi unele care se vor implementa în viitorul apropiat. Primarul din Techirghiol, Iulian Soceanu, a fost invitat ziele acestea într-o emisiune la Antena 3 Constanţa, parte a trustului de presă Cuget Liber, şi a explicat care este stadiul acestor proiecte.„Eu, împreună cu colegii mei din primărie, dar şi colegii din Consiliul Local, urmărim să finalizăm proiectele care se încheie în acest an, mă refer la proiectele pe care la avem în implementare pe Programul Operaţional Regional, care se termină la finalul lunii decembrie. Avem un număr de 7 proiecte şi mulţumesc lui Dumnezeu că nu suntem într-o situaţie complicată în sensul în care le vom finaliza pe toate. Stând de vorbă cu foarte mulţi colegi primari, am constatat că există foarte multe proiecte în judeţ care nu vor fi finalizate în acest an. Se vor crea probleme pentru că Uniunea Europeană, dacă vede acest lucru, nu va mai finanţa astfel de proiecte şi atunci Guvernul României va trebui să găsească soluţii, la fel şi autorităţile publice locale. Altfel, toţi banii vor trebui restituiţi. Mai am două proiecte care trebuie să fie finalizate. Este vorba despre modernizarea Teatrului de Vară Jean Constantin, care ca şi construcţie este gata, doar că a trebuit să facem o altă procedură complicată de achiziţie. Probabil că în 2-3 săptămâni vom finaliza. Am cumpărat nişte lucruri tehnice, instalaţii, care în momentul în care am făcut proiectul, nu au fost cumpărate. Al doilea proiect care se va termina în 2 săptămâni este finalizarea cartierului A2 din Techirghiol. Valorează 3,5 milioane de euro şi aici s-a introdus reţeaua de apă şi canalizare, drumuri şi trotuare şi iluminat public. Este un cartier care are 3 kilometri de drumuri”, a declarat Iulian Soceanu.El a vorbit şi despre proiectele care vor fi implementate pe viitor.„În acest moment avem 5 proiecte care sunt refinanţate prin PNRR. Reabilitarea corpului numărul 1 al Primăriei oraşului Techirghiol, un corp care are peste 100 de ani vechime. În două săptămâni vom avea deja câştigătorul licitaţiei. Un alt proiect important este reabilitarea grădiniţei cu orar prelungit. Suntem la momentul în care la următoarea şedinţă de Consiliul Local vom aproba documentaţia tehnică pentru proiectul tehnic, iar imediat după aprobare dăm drumul la licitaţie. Al treilea proiect se referă la extinderea pistei de biciclete în oraşul Techirghiol cu încă 1,3 kilometri. Suntem în procedură de proiect tehnic iar până la finalul anului vom avea procedura de licitaţie. Vom construi o creşă mică cu un număr de 40 de locuri, dar acest proiect nu este gestionat de noi, ci de CNI. Este în evaluare tehnică, iar cei de la minister mi-au zis că până la finalul anului se vor apuca de lucrări. Ultimul proiect se referă la achiziţiile de mobilier pentru unităţile de învăţământ din oraşul nostru. Un proiect de un milion de lei, în colaborare cu conducerea liceului teoretic Emil Racoviţă. Colegii mei au stabilit lista cu dotările suplimentare. Până acum acest liceu a avut foarte multe finanţări din partea Consiliului Local”, a mai spus Iulian Soceanu.