Rezultate parțiale - Primarul Vergil Chiţac, la un pas de un nou mandat (29,06%), Stelian Ion (22,.52%), Horia Constantinescu (22,14%).

Dacă PNL și AUR s-au ținut de cuvânt, în schimb, reprezentanții PSD s-au răzgândit și, după o oră de așteptare, au anunțat jurnaliștii că nu mai vor să facă declarații. Nici USR nu a fost prea darnic în declarații și Stelian Ion a spus că va reveni asupra discuțiilor cu presa dimineață.





De partea cealaltă, chiar și în lipsa unor rezultate parțiale, primii care au salutat presa au fost cei de la PNL, care au ieșit să mulțumească cetățenilor care s-au prezentat la urne.





„Într-o democrație sursa puterii o reprezintă votul. Oamenii care vor câștiga vor avea o mai mare legitimitate politică dar și administrativă. Vreau să le mulțumesc echipelor de campanie: de la municipiu și de la județ. Noi am fost complementari. Noi am lucrat în Constanța și pentru județ și județul a lucrat pentru noi, deci a fost o complementaritate și ne-am înțeles foarte bine. Mulțumesc tuturor membrilor PNL, conducerii PNL. Campania noastră a fost una decentă. Ne-am prezentat proiectele, argumentele. Deși am fost atacați vehement, noi nu am răspuns. Ar mai fi de discutat două subiecte pe care abia aștept să le abordez. Vom vedea în ce format: campania în sine și rezultatele alegerilor. Ele se conexează amândouă”, a declarat primarul în funcție Vergil Chițac.









„Nu voi dezamăgi, sunt încrezător că voi câștiga detașat”







La rândul său, candidatul liberal pentru funcția de președinte al Consiliului Judeșean Constanța, Florin Mitroi, a mulțumit celor care au avut încredere în el și le-a promis că nu-i va dezamăgi.





„Cu siguranță, vă promit, le promit oamenilor că nu îi voi dezamăgi, sunt încrezător că voi câștiga detașat. Vreau să mulțumesc echipei de la județ, lui Bogdan Huțucă în special că a fost alături de mine în toată perioada și m-a încurajat. Vreau să mulțumesc vălurenilor că au fost alături de mine în tot județul și în rest așteptăm rezultatele și cu siguranță că voi avea mai multe de spus”, a transmis Florin Mitroi.





„Vreau să-mi exprim aprecierea pentru prezența la vot a tuturor constănțenilor. Le mulțumesc că au venit la vot în număr atât de mare. Că și-au exprimat votul pentru un candidat sau altul, un partid sau altul. Suntem conștienți cu toții că votul lor este extrem de important și este sursa legitimității noastre, a tuturor. Vreau să mulțumesc echipei PNL, susținătorilor PNL și tuturor reprezentanților noștri în secțiile de votare care acum asigură rigurozitatea procesului de votare. Vreau să mulțumesc tinerilor care ne-au susținut în această campanie electorală, care ne-au fost alături de noi, o campanie frumoasă, oameni frumoși. Avem cu toții așteptări, acestea fiind create de către munca primarilor noștri din ultimii patru ani de zile. Avem încredere că proiectele realizate, că fondurile europene atrase, că faptele bune, vor găsi aprecierea prin vot a constănțenilor”, a declarat și deputatul Bogdan Huțucă, președintele PNL Constanța.





La închiderea ediției, în jurul orei 3.00, numărătoarea voturilor încă nu se încheiase, însă Vergil Chiţac conducea faţă de ceilalţi candidaţi. Mai exact, rezultatele parțiale arată astfel: Vergil Chiţac (32,52%), Stelian Ion (24,.48%), Horia Constantinescu (23,03%).













De partea cealaltă, la sediile partidelor a fost forfotă mare, fiecare formațiune politică anunțând conferințe de presă la ora 22.00.UPDATE - Dimineață, în jurul orei 6.00, rezultatele indică următoarele rezultate parțiale - Vergil Chiţac (29,06%), Stelian Ion (22,.52%), Horia Constantinescu (22,14%).